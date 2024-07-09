Katar 'Kuzey Sahası Doğu Genişletme Projesi'nde 'Hareket' imzası

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., Katar’ın LNG projelerinde kritik rol oynamaya devam ediyor. Kuzey Sahası Genişletme projelerinin ilk fazı olan NFE’de ana ağır kaldırma tedarikçisi konumunda olan şirket, ikinci fazdaki 15 milyar dolar değerindeki Kuzey Sahası Güney (North Field South- NFS) projesinde de bu pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 43,5 milyar Dolar değerindeki bu iki proje fazı ile Katar, LNG üretim kapasitesini yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkarıyor.

Şirket CEO’su Abdullah Altunkum, adı geçen projedeki rollerini değerlendirerek, “Katar’ın dev stratejik projelerinde yer almak, global pazardaki payımızı daha da artırmak adına büyük bir adım. Yaptığımız yatırımlar ve güçlü yapılanmalarımız sayesinde, bölgede ve uluslararası arenada daha fazla tanınan ve tercih edilen bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

"Türkiye'de 1., Avrupa'da 11., Dünya genelinde 33. sıradayız"

Bu tür büyük projelerde yer alarak global pazarda daha güçlü bir oyuncu olma hedefine ulaştıklarını belirten Altunkum, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yaptığımız yatırımlar ve stratejik adımlar ile dünyanın en büyük vinç firmalarının yer aldığı IC100 listesinde, 16 basamak yükselerek Türkiye'de 1., Avrupa'da 11. ve Dünya genelinde 33. sıraya yerleştik. Bu başarımız yaptığımız yatırımlarımız ve stratejik adımlarımız, bize büyük projelerde yer alma ve sektördeki konumumuzu güçlendirme fırsatı sunuyor. Katar Energy gibi büyük şirketlerin bize duyduğu güven, bölgedeki varlığımızı daha da pekiştirmemize olanak sağlıyor. Bu stratejik projelerde yer almak, bizim için sadece bir başlangıç. Gelecekte de büyük projelerde yer alarak global pazarda daha güçlü bir oyuncu olacağız ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenle sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz.”