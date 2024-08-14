Katılımevim, katılım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulundu

Katılımevim yönetim kurulu büyüme stratejileri doğrultusunda finansal olarak destek sağlayacak bir katılım bankası kurma kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 07.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin %99,9 sermayedar olduğu bir Katılım Bankası kurulması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, bu konuda gerekli yasal izinlerin alınması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) kuruluş izin başvurusunun yapılması, kuruluş izni akabinde faaliyete geçebilmek için Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen tüm şartların yerine getirilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Müdürlüğü yetkilendirililerek, 07.08.2024 tarihli KAP bildirimimiz ile duyurulmuştu.

Alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli ön hazırlıkların tamamlanarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) Katılım Bankası kuruluş izin başvurusunun 14.08.2024 tarihinde (bugün) yapıldığı, yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."