Katılımevi̇m’in halka arz büyüklüğü belli oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Katılımevi̇m’in halka arz büyüklüğü 805,8 milyon TL oldu.

Öte yandan, Katılımevim halka arzında hisse başına 13,43 TL'den 60 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildi.

İnfo Yatırım'ın yaptığı açıklamaya göre, halka arza sunulan hisselerin yüzde 99,6'sı yurt içi yatırımcılara satılırken, yurt içi bireysellere yüzde 56,61, yurt içi kurumsallara ise yüzde 42,99 oranında dağıtım yapıldı.

Halka arza toplamda 474.210 yatırımcı yer aldı. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin halka arzı kapsamında toplam 473.340 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 474.210 yatırımcı 60.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleşti.