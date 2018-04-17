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Katmerciler'den 53,4 milyon liralık sözleşme

Katmerciler, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 53,4 milyon liralık sözleşme imzaladı.

Katmerciler'den 53,4 milyon liralık sözleşme
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Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ (Katmerciler) ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 53,4 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 53 milyon 399 bin TL tutarında damperli kamyon, tuz serici, ön kar bıçağı ve yan kar bıçağı alımına dönük sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sözleşme konusu teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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