Kayseri Ulaşım, verimlilikte Türkiye birincisi oldu

16 Ocak 2019

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım alanındaki hizmetlerini yürütmek amacıyla 2008 yılında kurulan Kayseri Ulaşım AŞ, Transist-İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda, “Brüt Maliyet Kontratında Kayseri Ulaşım Modeli” projesi ile verimlilik kategorisinde ikinci kez birinci oldu. Kayseri’de toplu taşıma sistemini daha verimli hale getirmeyi, kaynak tasarrufu sağlamayı, daha az yakıt tüketimi, daha az sera gazı salımı yapmayı ve toplu taşıma sistemini daha cazip hale getirmeyi hedefl eyen proje, Kayseri’de 2016'dan beri uygulanıyor. Proje, Kayseri Ulaşım AŞ’nin destekleriyle Türkiye’nin pek çok şehrinde hayata geçti.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Transist’ten bugüne kadar 5 farklı ödül aldıklarını belirterek, “Brüt Maliyet Kontratında Kayseri Ulaşım Modeli uygulaması ile Kayseri’ye özgü bir model ortaya koyduk. Özel halk otobüsü işletmecilerinin belirlenmiş kriterlere göre hizmet kalitesi performansını da bu kontrat modeline dahil ettik. 390 adet işleticiyle modelin imzalanmış olması projeyi özel kılan bir durum. Ayrıca proje bu şekliyle dünyada sadece Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen bir model” diye konuştu.

Gündoğdu, 2025 yılına kadar toplu taşıma kullanan kişi sayısını %50 arttırmak ve kenti içi ulaşım sektörünün teknoloji ve hizmet sunumunda Türkiye’de akla gelen ilk kurum olmayı hedefl ediklerini bildirdi.

Türkiye Kalite Derneği’ne 2014 yılında üye olan ve 2015'de imzaladığı “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulama sürecine geçen Kayseri Ulaşım, faaliyet alanlarında mükemmellik seviyesini üst düzeye çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. KALDER Kayseri Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Gündoğdu, “Amacımız, toplu taşıma sistemini daha verimli kılmak ve kaynak tasarrufu sağlamak. KALDER faaliyetlerimiz bu kapsamda devam ediyor. Süreç Yönetimi çalışmalarımızı tamamladık ve risk yönetiminebaşladık” dedi.