Kent ‘şeker bayramı’ için 11 bin 650 ton şeker üretti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dünyada 150’den fazla ülkede atıştırmalık ürünler alanında faaliyet gösteren ve 34 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan Mondelez International, Türkiye pazarındaki büyümesine de devam ediyor. Gebze’de bulunan iki fabrikasıyla Türkiye’de sakız, şeker, kruvasan, çikolata ve bisküvi kategorilerinde üretim yapan şirket, Kent markasıyla bayramlık şeker üretiyor.

Firma, bu yıl Gebze’deki üretim tesisinde yaklaşık 14 bin 347 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmeyi planlıyor. Ramazan Bayramı için 11 bin 650 bin tonluk üretim tamamlanmış durumda. “Kent şekerleri, 50 yılı aşan köklü tarihiyle tüketicisinde güven uyandıran, güçlü duygusal bağlar kurmuş bir marka” diyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şöyle devam etti: “Kent, bayram iletişimine 2000 yılında başladı ve bayram iletişiminde öncü oldu.

Ürünleriyle olduğu kadar reklam filmleriyle de bayram geleneklerini yaşatıyor. 2024 yılı için Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 10 bin geleneksel, 30 bin modern satış noktasında bayram şekeri sunuyor ve iki bayram döneminde toplam 7 bin kişiye ek istihdam sağlıyoruz” dedi. Bu yıl bayram şekeri fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldığını da ileten Karagöz bu oranı ‘enflasyonun altında bir değer’ olarak yorumladı.

2.5 milyar TL’lik hediyelik şeker pazarı

Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünü 2.5 milyar TL olarak açıklayan Karagöz, şu bilgileri verdi: “Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi ise yaklaşık 2,47 kg. Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor.

Şeker kategorisi, Mondelez International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturuyor ve bayram için yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışından yüzde 22 fazla.” Karagöz, Kent’in uzun yıllardır açık ara lideri olduğu 2.5 milyar TL’lik ‘bayram şekeri’ kategorisinde, yaklaşık yüzde 50’lik bir pazar payına sahip olduğunu söyledi.

En fazla tüketim Güneydoğu Anadolu’da

“Bayram yaklaşık bir haftalık bir dönemi kapsasa da hazırlık aşaması oldukça uzun. Yaklaşık sekiz ay öncesinde üretim başlıyor. Üç ay öncesine kadar üretimin yüzde 80’i tamamlanarak Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıma başlanıyor” diyen Karagöz, bayram dönemlerinin ihracat açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 3 kıtaya toplamda bin 87 tonluk sakız ve şekerleme ihracatı yaptıklarını aktaran Karagöz, 14 ülkeye de bayram şekeri sattıklarını belirtti. Türkiye’deki bayramlık şeker tüketimi hakkında da bilgi veren Karagöz, “3,42 kg ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Onu 2,76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2,58 kg ile Orta Anadolu Bölgesi, 2,54 kg ile Marmara Bölgesi, 2,44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Bölgesi ve 1,71 kg ile Ege Bölgesi takip ediyor” açıklamasını yaptı.

Bin 600 kişi istihdam ediliyor

Türkiye pazarına Milka, Toblerone ve Oreo gibi küresel markalarıyla çikolata ve bisküvi kategorilerinde de ürün sunan firma, iki tesisinde bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Firma, burada ki ürünlerini 50’nin üzerinde ülkeye de ihraç ediyor.

Mondelez International Türkiye’nin sakız kategorisinde pazar payını yüzde 48,1 olarak açıklayan Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, ferahlatıcı şekerde de yüzde 46,7 pazar payına sahip olduklarını kaydetti. Karagöz, “Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 103 milyar TL olurken, Mondelez International Türkiye, büyüklüğü 5,4 Milyar TL olan sakız ve 7,1 milyar TL olan şeker kategorilerinde pazarın en önemli oyuncusu konumunda” diye konuştu.

Ekonomiye 5 milyar 785 milyon TL’lik katkı

Mondelez TR’nin Türkiye ekonomisinde yer alan diğer sektörler ile olan girdi çıktı ilişkileri dikkate alınarak Türkiye ekonomisine katkısının ölçümlenebilmesi hedefiyle Ekonomik Etki Araştırması yaptıklarını kaydeden Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, araştırma sonuçlarını şöyle özetledi: “Mondelez TR’nin 2022 yılı itibari ile net hasılat rakamı 5 milyar 785 milyon TL (349 milyon 263 bin dolar) olarak gerçekleşti.

Bu tutar Mondelez TR’nin ekonomik varlığı ile Türkiye ekonomisine olan doğrudan katkısını temsil ediyor. Mondelez TR’nin 2022 yılı için doğrudan ekonomik üretim katkısı 1’e normalize edildiğinde; dolaylı ekonomik üretim katkısının 1.476, tetikleme ekonomik üretim katkısının 0.326, toplam ekonomik üretim katkısının 2.803 olduğu tespit edildi.

Çalışmada, Mondelez TR’nin ekonomik faaliyetlerinin yarattığı doğrudan, dolaylı ve tetikleme katkıları sadece üretim seviyesinde değil, istihdam, katma değer ve ihracat kırılımları ile de ayrıca değerlendirildi.”