Kiğılı'nın yeni koleksiyonu görücüye çıktı

19 Nisan 2018

Kiğılı “Land and Sky” temasıyla hazırladığı 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu Cezayir Restaurant’ta gerçekleştirilen renkli bir davetle tanıttı. Kiğılı CEO Yardımcısı Sena Suerdem’in ev sahipliğindeki davette moda basınının önde gelen isimleri ve blogger’lar bir araya geldi. Canlı caz ve swing melodileri eşliğinde gerçekleşen etkinliğin en keyifli anlarından biri de koleksiyonun temasıyla uyumlu olacak şekilde kurgulanan teraryum atölyesiydi. Kiğılı ayrıca, TEMA Vakfı aracılığıyla davetliler adına diktirdiği ağaçların sertifikasını da katılımcılara hediye etti.

Etkinlikte koleksiyon temasını anlatan Kiğılı Kreatif Direktörü ve Genel Müdür Sayit Çakıcı, “Koleksiyon teknoloji ve endüstri çağında şehirde sıkışıp kalan insanın doğa ile yeniden bütünleşebilme özleminden ilham alıyor. Doğayı tahrip eden insanın, günümüzde önemli bir gündem maddesi halini alan ekolojik çözüm arayışlarını ve doğaya kaçış istemini konu ediniyor. Yaşamımızdaki keşmekeşin içinde hepimiz doğanın dinginliğini ve enerjisini arıyoruz. Bizler de Kiğılı erkeklerine yeni sezonda bu duyguyu aktarmak istiyoruz” dedi.

Marka Direktörü İlkay Keleş ise, “Temamızı koleksiyona doğanın dönüşümünü sembolize eden renklerle yansıtıyoruz. Çorak toprak renklerinden, bejlere, sarılara ve baharın gelişiyle hayat bulan canlı yeşil tonlarına kadar yeryüzünün uyanışını her haliyle kucaklıyoruz. Gecenin lacivertinden günün ilk anlarındaki uçuk mavilere, denizin yansımalarından bahar güneşinin getirdiği griye çalan gün ışığı tonlarına, gökyüzünün gizemine işaret ediyoruz. Ara geçişlerde soft renkleri canlı tonlarla buluşturarak, dengeli ve ahenk içinde bir görünüm sağlıyoruz” şeklinde konuştu.