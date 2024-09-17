'Kimse dönüşüm için 2 yıl bekleyemiyor'

Hamide HANGÜL

KPMG Türkiye, uzman isimleri bir araya getirdiği Yönetim Danışmanlığı Birimini kurdu. Söz konusu birim, Türkiye’de işletmelere stratejik hedeflerine ulaşma veya tamamen yeniden iş stratejileri oluşturma, karmaşık sorunları çözme, yeni ürün-servis ve gelir alanları oluşturma, performansı geliştirme, organizasyon ve işletim modelinde değişikliklere yönelik strateji, yönetim, işletme, operasyon çözüm ve hizmetler sunacak.

Birimin kamuoyuna duyurulduğu toplantıda konuşan KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı Uğur Karakaya, değişim ve yıkıcı dalgalara karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda değerlendirme yaptı. Sektör tecrübesinin çok önemli olduğunu, bunun yanında yıkıcı tehditlere karşı da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Karakaya, “Sadece değişimi gözetmeyip, bakış açısında da sağlam bir organizasyon oluşturulması lazım. Farklı alanlarda yıkıcı tehditlere karşı tedbirler mutlaka gözetilmeli. Yıkıcı tehditlere karşı durmak isteniyorsa” diye konuştu.

Yaklaşımlar geliştirin ve uygulayın

Farklı bakış açısına teknoloji şirketi Uber’in taksi hizmetini gösteren Karakaya, “Sadece deneyimi gözlemliyorlar, yaşadıkları problemleri, yaşadıkları deneyimler üzerinden çözümleştiriyorlar. Bakış açılarında her zaman kullanım, senaryolar, deneyim ve iş tarafından bakıyorlar. Bugün artık kimse dönüşüm için 2 yıl kaybetmek istemiyor. Yıkıcı tehditlere karşı durmak istiyorsanız, yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak zorundasınız” önerisinde bulundu. Yeni hizmet birimlerinin ise şirketlerin tüm operasyonel alanlarında köklü ve sürdürülebilir değişim yapabilmeleri için tasarlandığını söyleyen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni birimimiz, doğru sorular ve sektörel olarak da özelleşmiş bilgilerle sadece sorunları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda onların çözümü için operasyonel düzeyde de destek sağlayacak. Kadromuz, müşteri ihtiyaçlarını doğru zamanda doğru çözümlerle karşılayarak pazarda fark yaratmalarına yardımcı olacak. Hizmetlerimiz, onların stratejik hedeflerine ulaşmalarını ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini de sağlayacak.”

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni birimin Türkiye’deki şirketlerin karşı karşıya olduğu dönüşüm baskılarına dikkat çekti. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki şirketler, dijitalleşme ve sektörel değişimlerin getirdiği çok boyutlu ihtiyaçlarla karşı karşıya. Bu süreç, sadece teknolojik altyapının güncellenmesini değil, aynı zamanda iş süreçlerinin ve müşteri deneyiminin yeniden yapılandırıldığı bütünsel bir bakış açısını da gerektiriyor. Bu dinamik ortamda, KPMG olarak global tecrübemiz ve yerel öngörülerimizi bir araya getirerek Türkiye’deki şirketlerin dönüşüm yolculuklarına rehberlik edecek yeni bir yönetim danışmanlığı metodolojisi geliştirdik. Bu yeni metodoloji, müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, yeni gelir fırsatları yaratmalarına ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanıyacak.”

KPMG Türkiye, uzman isimleri bir araya getirdiği Yönetim Danışmanlığı Birimini kurdu. Söz konusu birim, Türkiye’de işletmelere stratejik hedeflerine ulaşma veya tamamen yeniden iş stratejileri oluşturma, karmaşık sorunları çözme, yeni ürün-servis ve gelir alanları oluşturma, performansı geliştirme, organizasyon ve işletim modelinde değişikliklere yönelik strateji, yönetim, işletme, operasyon çözüm ve hizmetler sunacak. Birimin kamuoyuna duyurulduğu toplantıda konuşan KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı Uğur Karakaya, değişim ve yıkıcı dalgalara karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda değerlendirme yaptı.

Sektör tecrübesinin çok önemli olduğunu, bunun yanında yıkıcı tehditlere karşı da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Karakaya, “Sadece değişimi gözetmeyip, bakış açısında da sağlam bir organizasyon oluşturulması lazım. Farklı alanlarda yıkıcı tehditlere karşı tedbirler mutlaka gözetilmeli. Yıkıcı tehditlere karşı durmak isteniyorsa” diye konuştu. Yaklaşımlar geliştirin ve uygulayın Farklı bakış açısına teknoloji şirketi Uber’in taksi hizmetini gösteren Karakaya, “Sadece deneyimi gözlemliyorlar, yaşadıkları problemleri, yaşadıkları deneyimler üzerinden çözümleştiriyorlar. Bakış açılarında her zaman kullanım, senaryolar, deneyim ve iş tarafından bakıyorlar. Bugün artık kimse dönüşüm için 2 yıl kaybetmek istemiyor. Yıkıcı tehditlere karşı durmak istiyorsanız, yaklaşımlar geliştirmek ve uygulamak zorundasınız” önerisinde bulundu.

Yeni hizmet birimlerinin ise şirketlerin tüm operasyonel alanlarında köklü ve sürdürülebilir değişim yapabilmeleri için tasarlandığını söyleyen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni birimimiz, doğru sorular ve sektörel olarak da özelleşmiş bilgilerle sadece sorunları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda onların çözümü için operasyonel düzeyde de destek sağlayacak. Kadromuz, müşteri ihtiyaçlarını doğru zamanda doğru çözümlerle karşılayarak pazarda fark yaratmalarına yardımcı olacak. Hizmetlerimiz, onların stratejik hedeflerine ulaşmalarını ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini de sağlayacak.” KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni birimin Türkiye’deki şirketlerin karşı karşıya olduğu dönüşüm baskılarına dikkat çekti.

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki şirketler, dijitalleşme ve sektörel değişimlerin getirdiği çok boyutlu ihtiyaçlarla karşı karşıya. Bu süreç, sadece teknolojik altyapının güncellenmesini değil, aynı zamanda iş süreçlerinin ve müşteri deneyiminin yeniden yapılandırıldığı bütünsel bir bakış açısını da gerektiriyor. Bu dinamik ortamda, KPMG olarak global tecrübemiz ve yerel öngörülerimizi bir araya getirerek Türkiye’deki şirketlerin dönüşüm yolculuklarına rehberlik edecek yeni bir yönetim danışmanlığı metodolojisi geliştirdik. Bu yeni metodoloji, müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, yeni gelir fırsatları yaratmalarına ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanıyacak.”

Türkiye, KPMG için önemli bir ülke

KPMG Almanya Danışmanlık Bölüm Başkanı ve EMA Bölgesi Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ionnis Tsavlakidis ise KPMG’nin sadece küresel iş dünyasının dinamiklerini değil sadece yerel piyasaları da yakından takip ettiğini söyledi. İçinde bulunulan çağın en önemli unsurlarının teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklı yaklaşımlar olduğuna işaret eden Tsavlakidis, “Bu yaklaşımların ortaya çıkardığı dijitalleşme ve yapay zekâ gibi çığır açıcı yeni teknolojileri, yönetimlerinde karar alma süreçlerine entegre edecek kurumlar rekabet avantajları da elde edecektir. Türkiye de dijitalleşmenin her alanında attığı adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu alandaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Ancak, bu potansiyeli tam anlamı ile oraya çıkarmak için alanında uzman kişilerin rehberliğinde stratejilerin hayata geçirilmesi kritik önemde. Bu nedenle Türkiye, KPMG için önemli bir ülke olarak öne çıkıyor. Biz, bu yatırımımızın Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ekibimizle, yenilikçi teknolojinin gücünden de faydalanarak Türkiye’deki şirketlerin küresel ve yerel arenada rekabetçi kalmalarına ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmelerine destek olacağız” dedi.