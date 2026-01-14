Kimya yatırımları için Adana’ya 6. Bölge talebi
Cumhurbaşkanı kararıyla Ceyhan–Yumurtalık hattında ilan edilen 30 milyon metrekarelik Kimya Endüstri Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına AOSB Başkanı Bekir Sütcü getirildi. Sütcü, yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları için 6. Bölge teşviklerinin kritik olduğunu vurguladı.
Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yer alan yaklaşık 30 milyon metrekarelik alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Kimya Endüstri Bölgesi” ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) iş birliğinde kurulan Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na AOSB Başkanı Bekir Sütcü getirildi.
Sütcü, vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi, faiz destekleri ve uzun vadeli finansman avantajlarının özellikle yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları için çok önemli olduğunu belirterek, Bölgede yatırım yapacak firmalara 6. Bölge teşviklerinin uygulanmasını istedi.
Yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hedefi
Kimya Endüstri Bölgesi’nin planlanması, yönetimi ve yatırımlarının yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bekir Sütcü, şirket yönetiminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen kamu temsilcilerinin yer aldığını belirtti. Sütcü, bu yapı sayesinde karar alma süreçlerinde kamu koordinasyonu, düzenleyici uyum ve yatırım güvenliğinin güçlü şekilde sağlanacağını ifade ederek, “Bu yönetim modeliyle yatırım süreçlerinin hızlı, şeffaf ve öngörülebilir biçimde yürütülmesi hedefleniyor” dedi.
Kimya Endüstri Bölgesi’nin klasik sanayi alanlarından farklı olarak yüksek teknolojiye dayalı, entegre ve yüksek katma değerli üretimi hedeflediğini vurgulayan Sütcü, kimya sanayisinin savunmadan enerjiye, tarımdan sağlığa kadar birçok sektörü besleyen stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Sütcü, “Ceyhan ve Yumurtalık hattında ilan edilen Kimya Endüstri Bölgesi, yüksek katma değerli üretimin önünü açacak son derece stratejik bir adımdır. Bu yapı, Adana’nın sanayideki konumunu bir üst lige taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.
Lojistik, enerji ve liman avantajı
Ceyhan–Yumurtalık hattının; enerji kaynaklarına yakınlığı, güçlü liman bağlantıları ve mevcut sanayi ekosistemi sayesinde kimya yatırımları açısından doğal bir merkez olduğunu belirten Sütcü, büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için bölgenin önemli avantajlar sunduğunu, Akdeniz havzasının en önemli noktalarından birinde yer alan bölgenin, yalnızca Adana değil, geniş bir coğrafya için cazibe merkezi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.
Kimya sanayisinin yalnızca üretim değil, nitelikli ve kalıcı istihdam yaratan bir sektör olduğunu ifade eden Sütcü, yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarla mühendislikten teknik ara elemanlara kadar geniş bir istihdam alanı oluşacağını ve bu sürecin özellikle gençler için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.
2025 yılı itibarıyla Adana’nın toplam ihracatının 3 milyar 44 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Sütcü, kimya sektörünün 607,4 milyon dolar ile kentin ihracatında lider sektör konumunda bulunduğunu ifade etti.
Kimya sektörünün Adana ihracatı içindeki payının aylara göre yüzde 15–25 aralığında seyrettiğini belirten Sütcü, ithalat yapısında ise orta-yüksek teknolojili sektörlerin yüzde 80,8 oranla ağırlıkta olduğunu, bunun yüzde 66,1’ini kimyasalların oluşturduğunu kaydetti.
Türkiye genelinde kimya sektöründe yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticaret açığı bulunduğuna dikkat çeken Sütcü, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nde yapılacak entegre yatırımlarla ithal edilen birçok ürünün yurt içinde üretilebileceğini, bu sayede hem Adana’nın hem de Türkiye’nin kimya alanındaki ithal bağımlılığının önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini aktardı.
Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin tanıtımı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Adana’da ve ulusal ölçekte lansman toplantıları düzenleneceğini belirten Sütcü, bu süreçle Adana’nın yüksek katma değerli üretim ve sürdürülebilir sanayi hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir sanayi kenti olarak tanınacağını kaydetti.
6. Bölge Teşvikleri yatırım iştahını artıracak
Bölgede yatırım yapacak firmalara 6. Bölge teşviklerinin uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirten Sütcü; vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi, faiz destekleri ve uzun vadeli finansman avantajlarının özellikle yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları için kritik olduğunu söyledi.
İhracat açığını kapatacak stratejik ürünlere yönelik özel teşvik modellerinin devreye alınmasının bölgeyi küresel ölçekte rekabetçi hâle getireceğini ifade etti. Bölgenin; liman altyapısı, enerji erişimi, lojistik kabiliyeti, güçlü teşvik yapısı ve teknoloji odaklı yönetim modeliyle yalnızca Türkiye için değil, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Asya için de önemli bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Sütcü, uluslararası sermayenin bu merkez üzerinden Türkiye’ye yönelmesinin hedeflendiğini söyledi.