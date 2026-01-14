Kimya yatırımları için Adana’ya 6. Bölge talebi

Adana’nın Ceyhan ve Yu­murtalık ilçelerinde yer alan yaklaşık 30 milyon metrekarelik alan, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Kimya Endüstri Böl­gesi” ilan edildi. Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı ile Adana Hacı Sa­bancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) iş birliğinde kurulan Ada­na Ceyhan Kimya Endüstri Böl­gesi Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na AOSB Baş­kanı Bekir Sütcü getirildi.

Süt­cü, vergi indirimleri, sigorta pri­mi destekleri, yatırım yeri tahsisi, faiz destekleri ve uzun vadeli fi­nansman avantajlarının özellikle yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları için çok önemli oldu­ğunu belirterek, Bölgede yatırım yapacak firmalara 6. Bölge teşvik­lerinin uygulanmasını istedi.

Yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hedefi

Kimya Endüstri Bölgesi’nin planlanması, yönetimi ve yatı­rımlarının yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bekir Sütcü, şirket yönetiminde Sana­yi ve Teknoloji Bakanlığı’nı tem­silen kamu temsilcilerinin yer al­dığını belirtti. Sütcü, bu yapı sa­yesinde karar alma süreçlerinde kamu koordinasyonu, düzenleyi­ci uyum ve yatırım güvenliğinin güçlü şekilde sağlanacağını ifade ederek, “Bu yönetim modeliyle ya­tırım süreçlerinin hızlı, şeffaf ve öngörülebilir biçimde yürütülme­si hedefleniyor” dedi.

Kimya En­düstri Bölgesi’nin klasik sanayi alanlarından farklı olarak yüksek teknolojiye dayalı, entegre ve yük­sek katma değerli üretimi hedef­lediğini vurgulayan Sütcü, kimya sanayisinin savunmadan ener­jiye, tarımdan sağlığa kadar bir­çok sektörü besleyen stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Sütcü, “Ceyhan ve Yumurtalık hattında ilan edilen Kimya Endüstri Bölge­si, yüksek katma değerli üretimin önünü açacak son derece strate­jik bir adımdır. Bu yapı, Adana’nın sanayideki konumunu bir üst lige taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Lojistik, enerji ve liman avantajı

Ceyhan–Yumurtalık hattının; enerji kaynaklarına yakınlığı, güçlü liman bağlantıları ve mev­cut sanayi ekosistemi sayesinde kimya yatırımları açısından do­ğal bir merkez olduğunu belirten Sütcü, büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için bölgenin önem­li avantajlar sunduğunu, Akde­niz havzasının en önemli nokta­larından birinde yer alan bölge­nin, yalnızca Adana değil, geniş bir coğrafya için cazibe merkezi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Kimya sanayi­sinin yalnızca üretim değil, nite­likli ve kalıcı istihdam yaratan bir sektör olduğunu ifade eden Süt­cü, yüksek teknolojiye dayalı ya­tırımlarla mühendislikten teknik ara elemanlara kadar geniş bir is­tihdam alanı oluşacağını ve bu sü­recin özellikle gençler için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

2025 yılı itibarıyla Adana’nın toplam ihracatının 3 milyar 44 milyon dolar seviyesinde gerçek­leştiğini hatırlatan Sütcü, kimya sektörünün 607,4 milyon dolar ile kentin ihracatında lider sektör ko­numunda bulunduğunu ifade et­ti.

Kimya sektörünün Adana ihra­catı içindeki payının aylara göre yüzde 15–25 aralığında seyrettiği­ni belirten Sütcü, ithalat yapısın­da ise orta-yüksek teknolojili sek­törlerin yüzde 80,8 oranla ağırlık­ta olduğunu, bunun yüzde 66,1’ini kimyasalların oluşturduğunu kay­detti.

Türkiye genelinde kimya sektöründe yaklaşık 20 milyar do­larlık dış ticaret açığı bulunduğu­na dikkat çeken Sütcü, Adana Cey­han Kimya Endüstri Bölgesi’n­de yapılacak entegre yatırımlarla ithal edilen birçok ürünün yurt içinde üretilebileceğini, bu saye­de hem Adana’nın hem de Türki­ye’nin kimya alanındaki ithal ba­ğımlılığının önemli ölçüde azaltıl­masının hedeflendiğini aktardı.

Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin tanıtımı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Adana’da ve ulusal ölçek­te lansman toplantıları düzenle­neceğini belirten Sütcü, bu süreç­le Adana’nın yüksek katma değer­li üretim ve sürdürülebilir sanayi hedefleri doğrultusunda daha güç­lü bir sanayi kenti olarak tanınaca­ğını kaydetti.

6. Bölge Teşvikleri yatırım iştahını artıracak

Bölgede yatırım yapacak firmalara 6. Bölge teşviklerinin uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirten Sütcü; vergi indirimleri, sigorta primi destekleri, yatırım yeri tahsisi, faiz destekleri ve uzun vadeli finansman avantajlarının özellikle yüksek sermaye gerektiren kimya yatırımları için kritik olduğunu söyledi.

İhracat açığını kapatacak stratejik ürünlere yönelik özel teşvik modellerinin devreye alınmasının bölgeyi küresel ölçekte rekabetçi hâle getireceğini ifade etti. Bölgenin; liman altyapısı, enerji erişimi, lojistik kabiliyeti, güçlü teşvik yapısı ve teknoloji odaklı yönetim modeliyle yalnızca Türkiye için değil, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Asya için de önemli bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Sütcü, uluslararası sermayenin bu merkez üzerinden Türkiye’ye yönelmesinin hedeflendiğini söyledi.