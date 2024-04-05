Kinder Joy’dan çocuklara 80’den fazla oyuncak

Kinder Joy bu bayramda da içimizdeki ve etrafımızdaki çocukların en mutlu anlarına eşlik etmeye devam ediyor. Çocuklar bu bayramda Kinder Joy’un nefis sütlü kakaolu krema ve çıtır gofret toplarının lezzetiyle birlikte 80’den fazla oyuncağı ile hayal güçlerini harekete geçiriyor. Şimdi Dünyaca ünlü Natoons Hayvanları Koleksiyonunun da eklenmesiyle çocuklar hayvanlar alemini eğlenerek keşfediyor.

Bugünün mutlu çocuklarının yarının iyi yetişkinleri olacağına inanan Kinder, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nı “Mutlu Bayramlar, Mutlu Çocuklar” sloganıyla kutluyor. Renkli ambalajlarıyla çocukların bayramına renk katıyor. Bu küçük keyifli dokunuşların ailecek büyük keyiflere dönüştürülebilmesi için Applaydu uygulamasını sunuyor. Applaydu uygulaması, dijitale taşınan Kinder Joy oyuncaklarıyla ailelerin keyifli anlar yaşamasını sağlıyor.

Bir tarafı eğlenceli sürprizli, bir tarafı eşsiz lezzetli Kinder Joy ile bu bayram kapılar eğlenceye açılıyor. Ayrıca, Bayrama özel olarak üretilen ve ilgiyle beklenen Kinder Surprise Maxi ve yarım metre uzunluğundaki Kinder Çikolata ile çocuklar bayramın en mutlu anlarını yaşayacak, büyükler de en sevilen olmanın keyfine varacak.