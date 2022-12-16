Kipaş, İnovasyon Ligi'nde “Türkiye şampiyonu”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en inovatif firmalarının belirlendiği, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla düzenlenen, Türkiye İnovasyon Ligi'nde (İnovaLig) kazananlar belli oldu. Kipaş Tekstil, "İnovasyon ve Organizasyon Kültürü" kategorisinde birinci seçilirken, Kipaş Tekstil'in ödülünü Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Kipaş Tekstil, 2010 yılında temelini oluşturduğu Ar-Ge ve inovasyon ruhunu, 2015’te daha sistematik bir hale getirerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Gr Merkezini kurdu. Söz konusu merkez, hem Kahramanmaraş'ın hem de bölgenin ilk Ar-Ge Merkezi unvanını aldı. Ar-Ge Merkezi'nin kuruluşuyla birlikte Kipaş Tekstil'in sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almasındaki en önemli faktörlerden biri, üretim teknolojisinde yaptığı sistematik inovasyon çalışmaları oldu. Gerek iplik gerekse kumaş üretim tesislerinde üretim teknikleri ve teknolojileri, müşteri taleplerine ve teknoloji trendlerine uygun ürünler üretilebilmesi için yenileniyor ve Ar-Ge projeleri ile geliştiriliyor.

78 tamamlanan, 18 devam eden proje yürütülüyor

Katma değerli yeni ürün geliştirilmesi, proses-teknoloji geliştirilmesi, sürdürülebilirlik-verimlilik çalışmaları kapsamında Kipaş Ar-Ge Merkezi'nde, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve çevre mühendisliği gibi farklı disiplinlerden 42 araştırmacı, 9 teknisyen ve 4 destek personeli görev alıyor. Ar-Ge Merkezi kapsamında 7'si TÜBİTAK olmak üzere 78 tamamlanan ve 1'i Horizon olmak üzere 18 proje devam ediyor ve kendi mühendis kadrosunun yanında, yurt içi ve dışından birçok üniversite ile ortak bilimsel proje, uluslararası müşteri ve tedarikçilerle de iş birliği projeleri yürütülüyor. Kipaş Tekstil'in, Ar-Ge merkezinin kuruluşundan bugüne 1’i uluslararası olmak üzere 15 tescilli patenti ve değerlendirme aşamasında olan 19 patent başvurusu bulunuyor.