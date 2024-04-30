Kısa vadede 7 milyar euroluk proje üstlenebiliriz

Ferit PARLAK

500 milyon Euro değerindeki Romanya Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Avrupa ve dünyadan yeni davetler almalarına vesile olduğuna dikkat çeken Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, “Bu projenin getirdiği prestij ile kısa vadede 4 bin kilometrelik, yani yaklaşık 7 milyar euroluk boru hattı işi alabiliriz” dedi.

4 bin kilometrelik boru hattı

Romanya’nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin AB uhdesinde teknik puanlama ile yapılan bir ihale olduğunu vurgulayan Kalyoncu, “Bu teknik ihaleyi Avrupalı ve Çinli firmaların arasından sıyrılarak kazanmak şirketimize ciddi bir prestij kazandırdı. 308 kilometrelik bu boru hattı, kısa vadede toplamda 4 bin kilometrelik yeni boru hatları ihalesini almamıza da vesile olacak gibi duruyor” şeklinde konuştu…

Borular Türkiye’den

308 kilometrelik boru hattında yaklaşık 200 milyon euroluk çelik boru kullanıldığının altını çizen Kalyoncu, “Projede kullandığımız boruların tamamına yakınını Türkiye’den, yerli firmalardan alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Yurtdışı projelerimizde Türk mühendislerimizi, işçimizi ve yerli firmalarımızın ürünlerini kullanacağız” dedi.

Romanya hattının yüzde 30’u tamamlandı

Kalyoncu, Romanya Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin yüzde 30’una yakınını tamamladıklarını, finansmanla ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirterek, “Boruların birleştirilmesi için yapılan kaynak işleminde ise ilerlememiz yüzde 16 seviyesinde. Daha işin çok başlarındayız. Burada devam eden conta kaynağımız olacak. Bu doğalgaz boru hatlarında özellikle bu kaynak çok mühim. Sonrası kolay” dedi.

100 bin ton çelik kullanılacak

Projenin Türkiye ekonomisine katkısına da değinen Kalyoncu, “Burada yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanıyoruz. Bunun neredeyse tamamını Türk çelik boru üreticilerinden aldık. Bütün bu para Romanya hükümeti tarafından direkt Türkiye’ye gelmiş oluyor.

Yani bu proje Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlıyor. Projemizin yaklaşık 200 milyon euroluk kısmı borudan oluşuyor” diye konuştu. Bu projeyi çok hızlı bir şekilde, 308 kilometreyi 24 ay gibi bir sürede yapmaları gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, “Burada kaynak en önemli meselelerden bir tanesi. Boruları depolama noktalarında depoluyoruz. Boruların yüzde 60’ının teminini tamamladık” dedi.

“Mühendislik birikimimizi kullanıyoruz”

Avrupa Birliği uhdesinde ve kaynaklarıyla yapılan puanlama sistemiyle yapılan ihalelerde fiyat ve firmanın teknik yeterliliğinin büyük önem taşıdığını kaydeden Kalyoncu, “Türkiye’de yaptığımız projeler, ayrıca Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’yle bu konuda çok büyük bir mühendislik yetkinliğine sahip olduk. Sondajımızı da kendimiz yaptık. Artık doğalgaz ile ilgili işlerde kendi mühendislik ve insan gücümüzle başından sonuna kadar projeyi tamamlayacak hale geldik. Bu nedenlerle ve bu birikim sayesinde ihale sırasında tam puan aldık” şeklinde konuştu.

İtalyanları, İspanyolları, Çinlileri geride bırakmak…

Murathan Kalyoncu, doğalgaz ile ilgili işlerde akla ilk gelen İtalyan ve İspanyolları geride bırakarak bu ihalede öne çıktıklarını, ihalede en ciddi rakiplerinin Çinliler olduğunu ancak deneyim ve verdikleri güvenle rakipleri geride bıraktıklarını söyledi.

Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında önümüzdeki günlerde çalışan sayısının bin 200 kişi olacağını, projenin “beyin takımını” Türkiye’den seçtiklerini anlatan Kalyoncu, “Deniz altından bir geçiş yok. Sadece burada bizi zorlayacak bölüm gölün altından geçecek kısım olacak. Nehri yatay kesecek. Ama o bölüm için de tecrübemiz ve teknik bilgimiz var” dedi.

“O hat ile Türkiye’den Avrupa’ya taşıma da yapılabilir”

Romenlerin Neptün gazını keşfettiğini ifade eden Kalyoncu, “Neptün Sahası Sakarya’nın hemen karşısında. Ve tabii ki gaz tek yönlü gidebilecek bir şey değil. Türkiye ile eğer olası bir gaz ticaretinde Romanya’nın Karadeniz tarafındaki gaz terminali kullanılabilir.

Aynı şekilde konumu gereği, Türkiye’den Romanya’ya olası bir gaz satışında Türk gazını Avrupa’ya taşıyacak alternatif bir yol olacak bu hat” şeklinde konuştu. Doğalgazın artık dünyada stratejik ve kritik bir konu haline geldiğini, Avrupa’nın gaz bağımsızlığının Avrupa için çok tehdit edici bir konu olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu doğalgazın Romanya’nın ihtiyacının yarıya yakınını karşılayacağını da sözlerine ekledi.

“O hat ile Türkiye’den Avrupa’ya taşıma da yapılabilir”

Romenlerin Neptün gazını keşfettiğini ifade eden Kalyoncu, “Neptün Sahası Sakarya’nın hemen karşısında. Ve tabii ki gaz tek yönlü gidebilecek bir şey değil. Türkiye ile eğer olası bir gaz ticaretinde Romanya’nın Karadeniz tarafındaki gaz terminali kullanılabilir.

Aynı şekilde konumu gereği, Türkiye’den Romanya’ya olası bir gaz satışında Türk gazını Avrupa’ya taşıyacak alternatif bir yol olacak bu hat” şeklinde konuştu. Doğalgazın artık dünyada stratejik ve kritik bir konu haline geldiğini, Avrupa’nın gaz bağımsızlığının Avrupa için çok tehdit edici bir konu olduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu doğalgazın Romanya’nın ihtiyacının yarıya yakınını karşılayacağını da sözlerine ekledi.

paylaşmış oluruz” diye konuştu. Kalyoncu, Romanya’da şu anda ihaleye çıkmaya hazır olan 2 tane doğalgaz çevrim santrali bulunduğunu, bu projelerle de ilgilendiklerini, bu projelerden birinin 350 megavat, diğerinin 800 megavat olduğunu, bu konuda da İspanya’da bir şirketle iş birliği içinde olmayı düşündüklerini kaydetti.

Önceliğimiz büyük ve teknik projeler…

Kalyoncu, ilk ve en büyük projelerin her zaman hedeflerinde bulunduğunu belirterek, “Her zaman kendimizi zorlayacak projelere talip olduğumuz için artık bir bina yapmak, hastane inşasında bulunmak bizim için çok da cazip olmuyor. Bu tarz kritik altyapı projeleri, havaalanı inşaatları, demir yolu projeleri çok kritik… Cezayir’de takip ettiğimiz demir yolu projesi var. İhaleye çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yabancı finans kuruluşları ile yakın çalışma…

Avrupa ihracat bankaları ile ilişkileri sebebiyle gittikleri herhangi bir ülkede finansmanda uygun faiz imkanı bulma şansına sahip olduklarını ifade eden Kalyoncu, “Örneğin Polonya’nın İhracat Ajansı Başkanı ile yakın görüşüyoruz.

Kendisi, bize ‘Kalyon ile çok iyi çalışıyoruz. Ukrayna’da bir gün savaş bitecek. Biz kalkınma projelerini destekleyeceğiz. Ukrayna bizim kapı komşumuz. Eğer biz oraya finansman desteğinde bulunacaksak iş yapanın da Kalyon olmasını isteriz’ dedi. Bu gibi örnekler çok ve samimi ilişkilerden son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle 10 ay önce Ukrayna’ya gittiğini ve bu ülkede şu anda takip ettikleri bir demir yolu projesi olduğunu aktaran Kalyoncu, “Ukrayna’ya gitmek biraz zor oldu. 10 saati aşkın süre arabayla gittik. Moldova üzerinden gittik. Savaş sirenleri çalıyor. Her yerde kurşun izleri vardı. Ukrayna’da savaş tamamlandığında, barış olduğunda, orada da bulunmak bizim niyetlerimizden bir tanesi” diye konuştu.

“Yabancı ortaklığa sıcak bakıyoruz”

Yabancı ortaklıkla iş alma konusuna da değinen Kalyoncu, “Örneğin Romenlerin niyeti var. Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ile görüşüyoruz. Moldova’nın gaz iletimini de Transgaz sahiplendi. Orayı da onlar yapıyor. Orada da bizimle birlikte çalışmak istiyorlar. Ayrıca, Afrika’da 4 bin kilometrelik bir doğal gaz boru hattı alacaklar. Nijerya’dan başlayacak şekilde. ‘Oraya gittiğimiz takdirde Kalyon’u yanımızda görmek isteriz’ dediler. Devasa projelerden bahsediyoruz. Kalyon olarak vazgeçilmez, hatta sürekli davet edilen bir firma haline geldik” şeklinde konuştu.

“Gözümüzün kestiği riskleri alacağız”

Murathan Kalyoncu, Kalyon İnşaat’ın şu anda Türkiye, İngiltere, Romanya ve Azerbaycan olmak üzere 4 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Önümüzdeki günlerde yurt dışında inşaat müteahhidi olarak daha fazla görünmeye devam etmek istiyoruz. Gözümüzün kestiği riskleri alacağız ve organik bir büyüme istiyoruz” dedi.

Ofisimizi tekrar faal hale getirdik, Suudi Arabistan’da takipteyiz

Suudi Arabistan’daki ofislerini tekrar faal hale getirdiklerini belirten Kalyoncu, olabildiğince büyük, kritik ve ustası oldukları işlere talip olacaklarını söyleyerek, Suudi Arabistan’da bir havalimanı projesinin yap-işlet-devret olarak ihaleye çıkacağı bilgisini de verdi. Kalyoncu, “İstanbul Havalimanı’nda bu işi çok iyi öğrendiğimiz için vakti geldiğinde Suudi Arabistan’da da o projeye talip olacağız.

NOEM Projesi kapsamında değil. Yeni bir şehir inşa ediliyor. Altyapı ihtiyaçları da olacak. Bir ekip kuruyoruz. Orada da uygun projelerde yer almayı istiyoruz” diye konuştu. NEOM özel bir şirket olduğuna dikkat çeken kalyoncu, “Hatta Arabistan ziyaretlerinde NEOM’un bize şöyle bir teklifi oldu. Onu da değerlendiriyoruz. ‘NEOM olarak, bir konsorsiyum olarak sizlere ortak olalım, bu altyapı işlerini beraber yapalım.’ O görüşmelerimiz devam ediyor. O gerçekleşirse çok büyük bir iş olacak” dedi.