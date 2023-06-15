KOBİ’ler için sürdürülebilir ve rekabetçi başarının ipuçları

Başarıyla büyümenin her işletmenin hedefi olduğunu söyleyen DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “KOBİ’ler için, sınırlı kaynaklara ve rekabetçi ortama rağmen büyümek zorlayıcı olabilir.

Ancak doğru stratejileri benimseyerek KOBİ’ler de büyüme potansiyellerine ulaşabilirler. KOBİ’ler için büyüme stratejileri, pazarlama, inovasyon, işbirlikleri, dijital dönüşüm, müşteri hizmetleri, operasyonel verimlilik, insan kaynakları yönetimi ve finansal planlama gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

KOBİ’ler bu stratejileri doğru bir şekilde uygulayarak büyüme potansiyelini maksimize edebilir ve sürdürülebilir başarı elde edebilir” dedi. Büyüme için ilk adımın, hedef pazarları belirlemek ve müşterinin ihtiyaçlarını anlamak olduğunu da söyleyen Onay, “KOBİ’ler pazar araştırması yaparak rekabet analizi yapmalı, hedef kitleyi tanımlamalı ve sundukları özgün değeri vurgulamalı” diye ekledi.

Yeni ürünler büyümeyi destekler

KOBİ’lerin yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak rekabette öne geçmesinin mümkün olduğunu belirten Onay, “Ayrıca müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünler veya iyileştirmeler yapmak, büyümeyi destekler. Diğer işletmelerle iş birliği yapmak, stratejik ortaklıklar, dağıtım ağını genişletmek, yeni pazarlara giriş yapmak veya yeni yetenekler kazanmak açısından faydalı olabilir. İş birlikleri, sektördeki güçlü oyuncularla ilişkiler kurarak rekabet avantajı elde etmeyi de sağlayabilir” diye konuştu.