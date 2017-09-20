Koç Holding, HES ihalesini kazandı

20 Eylül 2017

Koç Holding ve Aygaz'ın iştiraki Entek Elektrik Üretimi AŞ, Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesinde 1.28 milyar lira ile en yüksek tekili verdi.

Aygaz'ın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, ihalenin iki HES'in 49 yıl işletilmesini kapsadığı ve ihale sonucunun kesinleşmesi için Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izinleri ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayı gerektiği belirtildi.