Koç Holding, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine harekete geçti

Koç Holding, sosyal medyadaki paylaşımlar için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve mahkemeler nezdinde harekete geçtiğini duyurdu.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada mesnetsiz paylaşımlar için holdingin kurumsal internet sitesinde gerekli uyarılarda bulunulurken, gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimler yapıldı.

Açıklamada son dönemde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Koç Topluluğu ile ilgili olarak çok sayıda yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorum yapıldığı, bu bilgi kirliliğine dayanarak yatırımlarını yönlendiren tasarruf sahiplerinin zarar gördüğü ve holdinge çok sayıda şikâyet ve talep iletildiği ifade edildi.

Yalan, yanlış, mesnetsiz bilgiler...

Açıklamada bu kapsamda sosyal medyada ve internette çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz bilgilere örnek olarak şunlar sıralandı:

*Holdingin finansal durumu ve faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve yanıltıcı yorumlar

*Topluluk şirketlerinde alım satım işlemlerini kamuya açıklamak zorunda olan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler listesinde yer almamasına ve bu kişilerle yakından ilişkili kişi olmamasına rağmen, bazı tasarruf sahipleri tarafından yaptıkları minimal hisse alım satımları için Özel Durum Açıklaması yapılarak piyasaya yanıltıcı sinyaller verilmesi

*Koç Holding A.Ş., Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi üyelerinin isimleri kullanılarak tasarruf sahiplerine dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısında bulunulması

*Getiri vaatleri sunularak kişilerin Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu Şirketleri ile bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım platformlarına yönlendirilmeye çalışılması ve bu amaçla kişilerden bilgi veya yatırım talep edilmesi