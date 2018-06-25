Köksal Yatak, ürün gamını ve kapasitesini artıracak

25 Haziran 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Yıllık yatak üretimini 100 bine çıkaran Köksal Yatak, bu yıl da yeni makine yatırımlarıyla hem ürün gamını hem de kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Rubino markası ile Almanya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Köksal Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Osman Göksal, "Üretimimizin yüzde 30'unu ihraç ediyoruz. Dış pazarımız Avrupa'nın güçlü ülkelerinden oluşuyor" dedi. Bu yıl ihracatı artırmaya odaklanan Rubino'nun, üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ve makine parkı yatırımları yapacağını dile getiren Osman Göksal, "Bu yıl ürün çeşitliliğimizi kalite yönünde geliştirmek istiyoruz. Ayrıca yurtdışı fuarlarına ve reklam çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede hem ürün kapasitemizi artırarak istihdama yol açmak hem de ihracat ağımızı genişletmek hedefindeyiz" diye konuştu. Sektörün geleceğine yönelik öngörüsünü aktaran Göksal, yüksek yoğunluklu süngerler ile soft ürünlerin ilerleyen süreçte daha çok tercih edileceğini ve pamuk ile keten olan ürünlerin, latex doğal süngerlerden yapılmış yatakların ön plana çıkacağını söyledi.

"İlde sünger üretimi yapan 6 firmadan biriyiz"



Mobilya sektörünün en önemli ihtiyacı olan süngerin imalatını 2012 yılından bu yana kendi bünyelerinde yaptıklarını vurgulayan Göksal, "Kayseri'de sünger üretimi yapan 6 civarındaki firmadan biriyiz. Sünger mobilya grubunun en önemli hammaddesi ve bunu kendi bünyemizde yapıyor olmamız rakiplerimize göre fiyat ile kalite anlamında üstünlük kurmamızı sağlıyor" dedi.

Yatak sektörünün mobilyadan ayrılıp tamamen kendi içerisinde farklılaşmaya başladığını vurgulayan Göksal, "Müşterilerin tercihini doğru yönlendirmek gerekiyor. Rubino ailesi olarak biz kendi kullanmayacağımız ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunmuyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı bu yönde geliştirip, daha farklı ve kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Sektörün en önemli sıkıntısının döviz artışı olduğunu kaydeden Göksal, süngerde hammadde fiyatlarının ve piyasa dengesinin oturması gerektiğini kaydetti.