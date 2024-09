Köksal: Zorlu PSM, toplumsal yatırımlarımızın merkezi olacak

Gecede konuşan Zorlu Hol­ding CEO’su Cem Köksal, “Sanatın evrensel ve bü­tünleştirici dilinin konuşulduğu, çoksesliliğin yankılandığı Zorlu PSM, sanatçıların sanatını özgür­ce icra edebildikleri, sanatseverle­rin ise ilham verici, yaratıcı ve bü­yüleyici deneyimler yaşadıkları bir alan... Geniş ve multidisipliner içe­rik yelpazesi sayesinde farklı kit­lelere ulaşarak bir performans sa­natları merkezinden beklenenin ötesinde kolektif bir yaratıcı dü­şünme, üretme, ilham alma ve de­neyim edinme alanına da dönüştü.

Zorlu PSM’nin, her anlamda bek­lentileri çok yukarı taşıması Gru­bumuzu gururlandırırken, kül­tür-sanat ekosistemine ve yaratıcı endüstrilere olan sorumluluğumu­zu da artırıyor. Buradan hareket­le Zorlu PSM’yi, Zorlu Grubu’nun toplumsal yatırımlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda PSM, yakın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacak. 11. sezon gibi çok başarılı bir döne­min ardından PSM’nin 12. sezonu­nu ben de sizler gibi büyük bir he­yecanla bekliyorum” dedi.

11 yılda 7 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “ Geçtiğimiz 11 sezonda 7 mil­yondan fazla misafirimizi birbirin­den farklı, eğlenceli ve ilham verici deneyimlerle buluşturduk. Sana­tın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumları birleş­tiren, hayal kurmaya sevk eden ve izleyicilerini derinden etkileyen bir güç olduğuna inanıyoruz. Or­talama olarak yılın 300 günü 5 ayrı sahnemizde ve etkinlik alanları­mızda 1000’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Sanata daha fazla yatırım yapmak, her sezon bir önceki sezonda yaptıklarımızın üstüne çıkmak için bize motivas­yon sağlıyor” dedi.

Oyuncu Tuğrul Tülek’in perfor­mansıyla renk kattığı gecede, Zor­lu PSM’nin yapımcısı olduğu ve bu sezon Zorlu PSM sahnelerinde ola­cak 4 yeni içerik de paylaşıldı. De­met Evgar’ın boşrolünde olduğu ve Serdar Biliş’in yönetmenliğinde 14 Eylül’de seyircisiyle buluşacak bir kadın hikayesi “Afife” müzikli ti­yatrosu, Alice Müzikali’nden son­ra sonra Balina oyunundaki başa­rılı performansıyla dikkat çeken Enis Arıkan’ın, kendi hayatının ilginç kesitlerini onlarca dans­çı eşliğinde sahneye taşıyacağı “Hayalperest”, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde sahneye uyar­lanan, Selahattin Paşalı’nın baş­rolünde olacağı “Yastık Adam” ve Merve Dizdar’ın başrolünde oldu­ğu dokunaklı bir hikayenin sahne­de hayat bulacağı “İnsanlar, Me­kanlar ve Nesneler” bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak.

Lansmanda ayrıca dünyaca ün­lü müzikaller ve şovların da bu se­zon Zorlu PSM sahnelerinde ola­cağı duyuruldu. Her yaştan izle­yiciye hitap eden, sanatseverleri karlarla dolu büyülü bir yolculuğa çıkaran Slava Snow Show Şubat ayında, The Phantom of the Ope­ra'nın ardından Broadway'de en uzun süre sahnelenen ikinci mü­zikal olan, 6 Tonny Ödüllü Chica­go Müzikali Nisan ayında, İsveçli dansçısı ve kareograf Alexander Ekman’ın Göteborg Opera Dans Topluluğu için yarattığı ve 20'den fazla ülkeden 38 dansçının yer al­dığı Hammer gösterisi de Mayıs ayında sınırlı sayıdaki gösterile­riyle Zorlu PSM Turkcell Sahne­si’nde sanatseverlerle buluşacak.