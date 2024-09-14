Köksal: Zorlu PSM, toplumsal yatırımlarımızın merkezi olacak
Zorlu PSM, yeni sezon programını, sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirdiği 12. sezon lansmanında duyurdu. Dünya çapındaki müzisyenler, ünlü tiyatro, dans, opera-bale gösterileri, yerli yıldızlar ve alternatif sesler yeni sezonda da Zorlu PSM sahnelerinde olacak. Zorlu PSM ayrıca dezavantajlı kesimleri sanatla tanıştırdığı ve kültür-sanat sektörünün eğitimini destekleyen sosyal fayda projelerine devam edecek.
Gecede konuşan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, “Sanatın evrensel ve bütünleştirici dilinin konuşulduğu, çoksesliliğin yankılandığı Zorlu PSM, sanatçıların sanatını özgürce icra edebildikleri, sanatseverlerin ise ilham verici, yaratıcı ve büyüleyici deneyimler yaşadıkları bir alan... Geniş ve multidisipliner içerik yelpazesi sayesinde farklı kitlelere ulaşarak bir performans sanatları merkezinden beklenenin ötesinde kolektif bir yaratıcı düşünme, üretme, ilham alma ve deneyim edinme alanına da dönüştü.
Zorlu PSM’nin, her anlamda beklentileri çok yukarı taşıması Grubumuzu gururlandırırken, kültür-sanat ekosistemine ve yaratıcı endüstrilere olan sorumluluğumuzu da artırıyor. Buradan hareketle Zorlu PSM’yi, Zorlu Grubu’nun toplumsal yatırımlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda PSM, yakın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacak. 11. sezon gibi çok başarılı bir dönemin ardından PSM’nin 12. sezonunu ben de sizler gibi büyük bir heyecanla bekliyorum” dedi.
11 yılda 7 milyondan fazla sanatseveri ağırladı
Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, “ Geçtiğimiz 11 sezonda 7 milyondan fazla misafirimizi birbirinden farklı, eğlenceli ve ilham verici deneyimlerle buluşturduk. Sanatın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumları birleştiren, hayal kurmaya sevk eden ve izleyicilerini derinden etkileyen bir güç olduğuna inanıyoruz. Ortalama olarak yılın 300 günü 5 ayrı sahnemizde ve etkinlik alanlarımızda 1000’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Sanata daha fazla yatırım yapmak, her sezon bir önceki sezonda yaptıklarımızın üstüne çıkmak için bize motivasyon sağlıyor” dedi.
Oyuncu Tuğrul Tülek’in performansıyla renk kattığı gecede, Zorlu PSM’nin yapımcısı olduğu ve bu sezon Zorlu PSM sahnelerinde olacak 4 yeni içerik de paylaşıldı. Demet Evgar’ın boşrolünde olduğu ve Serdar Biliş’in yönetmenliğinde 14 Eylül’de seyircisiyle buluşacak bir kadın hikayesi “Afife” müzikli tiyatrosu, Alice Müzikali’nden sonra sonra Balina oyunundaki başarılı performansıyla dikkat çeken Enis Arıkan’ın, kendi hayatının ilginç kesitlerini onlarca dansçı eşliğinde sahneye taşıyacağı “Hayalperest”, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan, Selahattin Paşalı’nın başrolünde olacağı “Yastık Adam” ve Merve Dizdar’ın başrolünde olduğu dokunaklı bir hikayenin sahnede hayat bulacağı “İnsanlar, Mekanlar ve Nesneler” bu yıl ilk kez seyircisiyle buluşacak.
Lansmanda ayrıca dünyaca ünlü müzikaller ve şovların da bu sezon Zorlu PSM sahnelerinde olacağı duyuruldu. Her yaştan izleyiciye hitap eden, sanatseverleri karlarla dolu büyülü bir yolculuğa çıkaran Slava Snow Show Şubat ayında, The Phantom of the Opera'nın ardından Broadway'de en uzun süre sahnelenen ikinci müzikal olan, 6 Tonny Ödüllü Chicago Müzikali Nisan ayında, İsveçli dansçısı ve kareograf Alexander Ekman’ın Göteborg Opera Dans Topluluğu için yarattığı ve 20'den fazla ülkeden 38 dansçının yer aldığı Hammer gösterisi de Mayıs ayında sınırlı sayıdaki gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.