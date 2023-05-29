KolayBi’ Jet ile KOBİ’ler hızlıca e-faturaya geçiyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanımını 1 Temmuz 2023 itibarıyla zorunlu hale getiriyor. KolayBi’ Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökhan Boyana, KOBİ’lerin bu yöndeki ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla KolayBi’ Jet’i geliştirdiklerini söyledi.
Nilgün ÖZDEMİR
Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanımını 1 Temmuz 2023 itibarıyla zorunlu hale getiriyor. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, bu kapsam içinde yer alıyor.
Tahsilat süresi kısalacak
KolayBi’ Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökhan Boyana, KOBİ’lerin bu yöndeki ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla KolayBi’ Jet’i geliştirdiklerini söyledi. KolayBi’ Jet uygulamasıyla KOBİ’lerin hızlıca e-fatura entegrasyonunu tamamlayabileceklerini ve hemen fatura kesmeye başlayabileceklerini belirten Boyana, “Uygulamanın arayüzü oldukça sade ve kullanışlı. KolayBi’ Jet uygulaması, e-fatura’ya geçiş ve hızlı fatura yönetimi için hap bir ürün olarak tanımlayabiliriz” dedi. Boyana, özellikle kargo takip süreçlerinin ortadan kalkacağını vurguladı. e-fatura ile tahsilat ödeme süreçlerinin kısalacağına dikkat çeken Boyana, nakit işlemlerinin böylece hızlıca çözüldüğünü belirtti. e-fatura sayesinde faturaların kaybolma sorununun ortadan kalktığına işaret eden Boyana, “KolayBi’ olarak biz de e-fatura hizmeti sayesinde faturaların oluşturulması, gönderilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasındaki süreyi minimum seviyeye düşürüp, iş verimini otomatik olarak artırıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimizin e-fatura kullanımı ile kağıt faturanın hazırlanma süresindeki mürekkep, kağıt ve basım maliyetlerini de ortadan kaldırıyoruz. Bu konuda 75 binden fazla şirketin güvenini kazandık” diye konuştu.
“Tüm hesaplar tek ekrandan yapılabiliyor”
KolayBi’ Kurucu Ortağı ve CEO’su Gökhan Boyana, KOBİ ölçekli 50 bin müşterisine finansal hizmetler ve ön muhasebe çözümleri sunduklarını söyledi. KolayBi’nin her sektöre uygun bulut tabanlı ön muhasebe programı olduğunu anlatan Boyana, startup, KOBİ veya şahıs şirketlerine; fatura kesme, gelir-gider yönetimi, stok takibi, cari hesap takibi ve şirket yönetimi gibi daha pek çok finansal işlemleri tek ekrandan yapabilme fırsatı sunduğunu belirtti.