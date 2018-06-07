Konya Şeker'den çiftçiye 44 milyon TL'lik nakit avans

07 Haziran 2018

KONYA - Gerçekleştirdiği tarımsal sanayi yatırımlarıyla üretici ortaklarının hem ürün çeşitliliğini arttıran hem de ürettiği ürünlerin değerinin artmasını sağlayan ve avans destekleriyle üretim aşamasında da üreticinin yanında olan Konya Şeker, nakit avans ile bir hafta erkene aldığı bayram avansını birleştirerek tek seferde yaptığı iki avans ödemesiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Kısa aralıklarla üreticilere mazot, gübre ve tohum avansı veren Konya Şeker, şimdi de 08 Haziran 2018 Cuma günü 44 milyon 245 bin 672 TL tutarında nakdi avans ve bayram avansı ödemesini de gerçekleştirdi. Böylece 2018-19 kampanya döneminin başlangıcından itibaren 3 ay gibi kısa bir sürede üreticisine 148 milyon 777 bin 854 TL avans ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

"Konya Şeker üreticiyi desteksiz bırakmayacak"

Üreticilere sağlanan destekle ilgili açıklama yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker bir üretici kuruluşu. Bunun bize yüklediği iki tane sorumluluk var. Birincisi üreticiyi tarlada üretirken desteksiz bırakmamak. İkincisi, üreticinin sosyal hayatını da düşünmek ve üretirken kafasının rahat olmasını sağlamak. Yani hayatın içinde olan bir kurum olarak biz tarlada da tarlanın dışında da üreticimizin yanındayız. Bizim en önemli özelliğimiz halden anlamak ve şu mübarek günlerde çiftçimiz rahat bir şekilde orucunu ifa etsin, bu arada işlerini de aksatmadan yürütsün istiyoruz, bunun için üreticimize desteğimizi halden anlayan bir şirket olarak gereğini yapmaktır. İdrak ettiğimiz bu mübarek günler hem tarlada işlerin ertelenemeyeceği, çiftçinin üretim için harcama yaptığı günler, hem de bu rahmet ve bereket günlerini bütün üreticilerimizin kafasında maddi kaygılardan uzak huzur içinde geçirmek, bayrama tasasız hazırlanmak istediği günler. Biz de hem tarladaki iş de aksamasın hem üreticilerimiz hem ramazanı huzur içinde idrak etsin, bayrama gönlünce hazırlansın dedik ve bayram avansını öne çekerek bu ay yapacağımız nakdi avans ile birleştirerek tek seferde iki avans ödemesi yapmaya karar verdik, Bayram öncesi yüzler gülsün istedik. Üreticimiz şunu bilsin, Konya Şeker olarak biz buradayız ve üreticiyi desteksiz bırakmayız. Konya Şeker üreticiyi, üretirken de sosyal hayatında da desteksiz bırakmayacak ki, üretici işini kafası rahat yapacak. Bizim üreticiye desteğimiz sözde değil, özde destektir. Tarladaki üretimi önemsediğimiz kadar, üreticilerimizin sosyal hayatını da, evlerindeki ihtiyaçlarını da önemseyen bir kurumuz. Nitekim içinde bulunduğumuz ay ihtiyaçların ertelenemeyeceği bir ay. Hem tarlanın ihtiyaçları hem de iftar ve sahur sofraları ile yaklaşan Bayramın ihtiyaçları var. İçinde bulunduğumuz bu rahmet ve bereket günleri ile Bayramı gönül huzuruyla idrak etmek herkesin hakkı. O nedenle Konya Şeker, nasıl ki tarladaki üretimin maddi kaygılardan uzak yapılması için çiftçinin yanında yer alıyorsa, ramazanın da bayramın da maddi kaygılardan uzak idrak edilmesi için üstüne düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek” dedi.

Konya Şeker’in, 18 yıldır düzenli bir şekilde üretimi, üreticiyi desteklediğini belirten Başkan Recep Konuk, “çiftçi desteklenirse daha çok üretir. Tohum tarlaya düşmeden başlayan desteklerimiz yıl boyunca devam ediyor. Üreticinin ne namerde ne de merde muhtaç olmadan; kaygıdan, tasadan uzak bir şekilde üretmesini istiyoruz. Daha kaliteli ve daha çok üretimi sağlayacak zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesiyle üretim artacak, çiftçi kazanacak, en nihayetinde şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz kazanacak. Biz üretirken sağlıklı üretimi, güvenli gıda ilkesini hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz, hatta birinci öncelik olarak alıyoruz. Tarladan rafa uzanan üretim zinciri ile üretici kazanırken tüketici de sağlıklı besleniyor, nesillerimiz sağlıksız gıdaların etkisinden kurtulup, kendi topraklarımızda, doğal olarak üretilene ulaşıyor. Konya Şeker’in imkânları genişledikçe, bu kurum gücüne güç kattıkça bu kararlı duruş daha da bereketlenecek. Bu destekler daha da artacak. Bu kararlılığımızın ve bu duruşumuzun Konya Şeker’in değişmez ilkesi olduğunu belirtir, bugün dağıtılan nakdi avans ile Bayram avansının hayırlara vesile olmasını temenni eder, bolluk ve bereket temennisiyle, rahmetinden bolca nasiplenebildiğimiz bir Ramazan ile huzur ve sağlık içinde karşılayıp, yine huzur ve bolluk içinde idrak edeceğimiz bir Bayram temenni ederim” diye konuştu.