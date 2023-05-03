Koray Yıldız Monster Notebook’a Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Yüksek performanslı bilgisayar üreticisi Monster Notebook’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Teknoloji şirketlerinde 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Koray Yıldız, Monster Notebook’un Ticari Genel Müdür Yardımcısı (CCO) pozisyonuna getirildi.

1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Koray Yıldız, 2007 yılında PennState Üniversitesi'nde Pazarlama ve Tedarik Zinciri üzerine İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) programını tamamladı ve 2009 yılında The Wharton School'dan finans eğitimi aldı.

Koray Yıldız; ABD, BAE, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde 20 yılı aşkın bir süredir satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında liderlik rolleri üstlenmiştir. 2011 yılından bu yana Intel'in satış ve pazarlama departmanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapmış ve en son olarak Intel Orta Doğu bölgesi Perakende Satış Direktörü olarak görev almıştır. Monster Notebook'un yeni CCO'su olarak transfer olan Yıldız, şirketin global ticari faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.