Körfez fonu Gulf Capital, TurkNet'e ortak oldu

05 Ocak 2018

Kerim ÜLKER

Ortadoğu'nun en önemli yatırım şirketlerinden Gulf Capital, TurkNet'e ortak oluyor. Abu Dabi merkezli Gulf Capital, Çelebiler Ailesi'ne ait TurkNet'ten hisse alacak ve şirketi birlikte yönetecek. Konuyla ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı.

Türkiye'yi yakından tanıyan ve Türk şirketlere yatırım yapan Gulf Capital, daha önce de bağlı şirketi Gulf Capital Partners ile TurkNet'e 15 milyon dolarlık kredi sağlamıştı. Bu kredi anlaşması 2013'te gerçekleşmişti.

Gulf Credit Partners'ın eş başkanı Walid Cherif, o dönem yaptığı açıklamada, "TurkNet'i kuran ve Türkiye pazarının önde gelen telekomünikasyon operatörü haline gelmesini sağlayan Çelebiler ailesi ile kurduğumuz ortaklıktan ötürü son derece memnunuz" ifadesini kullanmıştı.

Sabancı Ailesi'nden aldılar

2006 yılında kurulan Gulf Capital 2011 yılında Banker dergisinin "Orta Doğu'nun En İyi Özel Sermaye Şirketi" ödülüne layık görüldü. Abu Dabili şirket, 2013'te Doğu Tıp'ı satın almıştı.

Yaklaşık 250 çalışanı bulunan TurkNet ise Mehmet Çelebiler ve Cem Çelebiler tarafından, Netone adıyla kuruldu. Daha sonra Sabancı Holding bünyesindeki Turk.net markası Netone tarafından satın alındı ve şu andaki TurkNet'in temelleri atıldı.