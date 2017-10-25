Krizi görüp Biocan'ı kurdu, solucan gübresi üretiyor

25 Ekim 2017

Semih ERSÖZLER

Turizm sektöründe 28 yıldır çalışan Antalyalı işadamı Sıtkı Matar, turizmdeki krize dayanamayarak kurduğu Biocan isimli firmada solucan gübresi üretimine başladı. Biocan’ın hedef pazarı ise Karadenizli çay üreticileri. 500 bin TL’lik yatırımla üretime başlayan Sıtkı Matar, 6 aylık süreçte solucan sayısını 4 katına çıkarmayı başardı. Matar, “Solucan gübresi özellikle Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinde çoğunlukla kullanılıyor. Ülkemizde artık yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Solucanlar demir, cam ve plastik hariç her şeyi tüketiyorlar. Aslında büyükbaş hayvan gübresinin içerisinde solucan yetiştiriyoruz. Solucan çok hızlı üreyebiliyorlar. Sayıları yıllık minimum 5 katına çıkabiliyor” dedi.

Antalya’nın iklim şartlarının solucanların yaşam koşullarına uygun olduğunu belirten Matar, “Biz istiyoruz ki insanlarımız doğal beslensinler, burada bir gram kimyasal ürün kullanmıyoruz. Hayvan gübresiyle solucan gübresinin arasındaki fark ise solucanın sindirim sistemi ve salgıladığı sölom sıvısı çıkan gübreye daha fazla etki kazandırıyor. Solucan gübre ürettiği gibi aynı zamanda ciddi anlamda kendiside çoğalan bir canlı. Solucanların yaşam şartları aslında Antalya’nın hava sıcaklığına daha yakın. Hava sıcaklığının eksilere düşmemesi, yüzde 70 civarında nem oranının olduğu ortamlarda solucanların yaşam şartları için daha elverişli” diye konuştu.

Solucan sayısı 6 ayda 4 kat arttı

Turizm sektöründe yaşanan krizin solucan gübresi üretimine başlama sürecini hızlandırdığını dile getiren Matar sözlerine şöyle devam etti: “Aslen turizmciyim yaklaşık 28 yıl bu sektörde çalıştım. Turizmde son yıllardaki gidişat çok iyi değil, ciddi ekonomik krizlere sebep oldu. Turizmde işlerin iyice kötüye gitmesi, inişlerin çıkışların sert olması beni farklı sektörlerde arayışa girmeye zorladı. Solucan gübresi üretim işi uzun yıllardır aklımda olan bir işti. Turizm sektörünü kötü gidişatı ise bu işe girmemdeki süreci hızlandırdı.”

Solucan sayısının 6 ay içerisinde 8 milyona ulaştığını söyleyen Matar, “Bu işe başlarken bir yıllık bir hedef belirledik. İlk yıl hedefimizi satış yapmak üzerine değil, gübre üretmek ve solucan sayımızı arttırmak üzerine belirledik. Ancak ortak olarak çalıştığımız Solitar firmasıyla birlikte satışımızı sürdürüyoruz. Solitar ile birlikte 30 ton sıvı gübre, 60 ton katı gübre satış kapasitemiz var. Başlarken 2 milyon solucan ile başladık, şu an 8 milyona yakın solucanımız var. 6 aylık süreçte 140 ton kadar gübre ürettik. Ancak nem oranı ve ıslaklık gibi faktörleri düşünürsek yıl sonunda 120 ton gübre üretmiş olacağız” dedi.

Yüksek kapasiteli üretim yok

Türkiye’deki solucan gübresi üretiminin az olmasından yakınan Matar, “Bu işin içine girdikten sonra şu gerçeği fark ettim, yüksek kapasiteli ve bilimsel anlamda bu işi yapan kişi sayısı fazla değilmiş. Çünkü 10 bin solucanı olan kişiler ‘bende solucan gübresi üretiyorum’ diye bildirimde bulunuyor” dedi. Pazarlama çalışmalarını Karadeniz Bölgesi’ndeki çay üreticileri üzerine yoğunlaştırdıklarını belirten Matar, “Alınan karar ile 2018 yılı itibariyle, Karadeniz Bölgesi’ndeki çay üreticileri kimyevi gübreyi çay üretiminde kullanılamayacak. Yalnızca organik gübre kullanmaları gerekecek. Bizde bu durumdan dolayı çalışmalarımızı Karadeniz'de yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.