Küresel ekonomi yavaşlasa da lüks tüketim hız kesmiyor

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Bain & Company ortaklarından Armando Guastella, Türkiye’nin lüks perakende açısından yüksek potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

Bain & Company ve İtalyan lüks tüketim üreticilerinin sektörel birliği Altagamma, “2023 İlkbahar Küresel Lüks Tüketim Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma pazardaki ivmenin 2023’ün ilk çeyreğinde de devam ettiğini ortaya koydu. Yaşanan jeopolitik gerilimlere ve makroekonomik belirsizliklere rağmen 2022'de 345 milyar euroluk bir piyasa değerine erişen pazar, bu dönemde 2022’ye göre yüzde 9 - 11 oranında büyüme kaydetti.

Araştırma, 2023’ün ilk çeyreğindeki büyümeyi; enflasyondaki kademeli düşüş, Avrupalı tüketicilerin güvenlerini geri kazanmaları, Çin’in yeniden açılması, Japonya ve Güneydoğu Asya’da bölgelerarası turizm ile desteklenen pozitif momentum gibi birçok faktörle açıklıyor.

Türkiye’deki lüks tüketimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bain & Company ortaklarından Armando Guastella, "Türkiye lüks pazarı önem kazanmaya devam ediyor ve 2022 büyümesi açısından, İtalya ve Fransa gibi bölgedeki diğer lider pazarların hemen arkasında geliyor.

Ülkedeki lüks tüketim, Türkiye'nin lüks perakende açısından yüksek potansiyelli bir coğrafya haline gelmesiyle birlikte, 2022’nin son ayları itibariyle artmaya başladı. Görece yüksek enflasyona rağmen burası, dinamikliği ile çeşitli iyimser gelecek senaryoları barındıran çok umut verici bir coğrafya" ifadelerini kullandı.

2022'de 345 milyar euro olan lüks pazarının 2023'te 360 ila 380 milyar euro düzeyine çıkması bekleniyor. Bain-Altagamma analizi iki senaryo ortaya koyuyor. İyimser senaryoda; 2023'te Çin'in toparlanması ve Avrupa ve ABD’de büyümenin devam etmesi sonucunda kişisel lüks eşya pazarındaki satış artışının 2022'ye kıyasla yüzde 9 ila 12 arasında olacağı öngörülüyor.

Gerçekçi senaryoda ise; kişisel lüks eşya pazarındaki satış büyümesinin 2022'ye kıyasla yüzde 5 ila yüzde 8 arasında olması bekleniyor. 2030'a bakıldığında ise kişisel lüks tüketim pazarının, sağlam piyasa temellerinin de itici gücüyle bir büyüme yaşaması ve değerini 530 ile 570 milyar euroya çıkararak 2020 lüks pazarının yaklaşık 2,5 katı büyüklüğüne ulaşması muhtemel görünüyor.