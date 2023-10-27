Kütahya Porselen'de üst düzey atamalar

Kütahya Porselen, yeniden yapılanma sürecinde tecrübeli yöneticileri kadrosuna kattı. Şirketin yeni İcra Kurulu Başkanı İsmail Taşkın olurken, Teknik Genel Müdür olarak Sonay Kelebek Doğanç, Dijitalleşme, İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü olarak Umut Soykan atandı.



Kütahya Porselen, sektördeki liderliğini pekiştirmek ve daha da güçlenerek büyümesini sürdürmek için yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu kapsamda, sektörde uzun yıllar boyunca edindiği bilgi ve tecrübeyle tanınan tecrübeli yöneticiler şirket bünyesine katıldı.

Yeni yapılanmada Kütahya Porselen İcra Kurulu Başkanı İsmail Taşkın oldu. 2006 yılından itibaren sektörde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2011 yılından itibaren koordinatör ve genel müdür görevlerinde bulunan Taşkın, Ekim 2023 itibariyle Kütahya Porselen’e katıldı. Ayrıca Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TOBB Züccaciye Meclis Üyesi olan Taşkın, şirketin vizyonu ve stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini yürütecek.

Teknik Genel Müdür olarak göreve başlayan Sonay Kelebek Doğanç ise yaklaşık 20 yıl sektörde farklı görevlerde bulunduktan sonra Eylül 2023 itibariyle Kütahya Porselen bünyesine katıldı. Şirketin teknik operasyonlarının yönetiminden sorumlu olan Doğanç, üretim kalitesini ve verimliliğini artırmak için çalışacak.

Daha önce Turkcell ve Trendyol’da farklı görevlerde bulunan Umut Soykan, Kütahya Porselen Dijitalleşme, İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü olarak Ekim 2023 itibariyle yeni görevine başladı. Şirketin dijital dönüşümü, yeni iş fırsatları ve inovatif projeleri için çalışacak olan Soykan, şirketin rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynayacak.