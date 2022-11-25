Lenovo, 1 milyon metrik tondan fazla CO2 salımını telafi etti

Teknoloji devi Lenovo’nun teknoloji sektöründe türünün ilk örneği olan ‘Karbondioksit Telafi Hizmetleri’ için önemli bir dönüm noktası gerçekleşti. Lenovo müşterileri, satın aldıkları Think PC’lerle (masaüstü bilgisayar, iş istasyonu, dizüstü bilgisayar) 1 milyon metrik tondan fazla karbondioksit salımını telafi etti. Bu miktar, 215 binden fazla binek aracın bir yıllık sera gazı salımına denk geliyor. Lenovo ayrıca, işletmelerin artık belirli Lenovo ThinkSystem sunucusu alımlarına Lenovo Karbondioksit telafi hizmetlerini ekleyebileceğini de duyurdu.

Lenovo, Net Sıfır Vizyonu doğrultusunda seçili Lenovo Think System sunucularını, Karbondioksit Dengeleme Hizmetleri kapsamına alıyor. Emisyon telafi fonları, dünya genelinde yenilenebilir enerji veya ekoloji projeleri gibi BM onaylı girişimlerde kullanılacak.