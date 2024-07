LG Electronics, EWC 2024'ün resmi ortağı oldu

Takip Et

Özel oyun monitörü LG UltraGear, EWC 2024'te dünyanın en iyi oyuncularını zafere ulaşmaları adına destekliyor. Etkinlik, 1500'den fazla profesyonel sporcunun yer alacağı sekiz haftalık heyecan verici bir oyun aksiyonundan meydana geliyor.

Yüksek yenileme hızları, hızlı tepki süreleri ve canlı, net görüntüler sunan monitör, katılımcıların oyun deneyimini artırıyor. LG'nin EWC 2024'e katılımı, şirketin dünya çapında e-sporu geliştirmek için devam eden çabalarının bir parçası olarak kabul edilirken şirket, EWC ve Gamers8'e ek olarak, League of Legends Champions Korea (League of Legends Kore Şampiyonları) ve League of Legends EMEA gibi büyük oyun yarışmalarına da sponsorluk yapıyor ve aktif olarak katılıyor.

EWC Satış Direktörü Mohammed Al Nimer iş birliğine yönelik, "LG gibi oyun ve e-spor kültürüne olan tutkumuzu paylaşan ortaklarla çalışmaktan ve LG UltraGear'ın ilk EWC'nin resmi oyun monitörü olmasından heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.