LG ve Petrol Ofisi'nden 35 bin liraya varan yakıt para puan kampanyası

31 Ağustos'a kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin, satın aldıkları ürünün kurulumunu LG yetkili servisine yaptırmaları ve 15 Eylül'e kadar şirketin internet adresinde yer alan kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Kampanya kapsamında, OLED97M39LA modeli için 35 bin lira, OLED83M39LA ve OLED83G45LW modelleri için 20 bin lira, OLED83C46LA modeli için 13 bin lira, OLED77M39LA ve OLED77G45LW modelleri için 15 bin lira, OLED77C46LA modeli için 11 bin lira, OLED65C46LA ve OLED65B46LA modelleri için 8 bin lira, OLED55C46LA modeli için 5 bin lira, 86QNED80T6A modeli için 7 bin lira, 65QNED86T6A ve 65QNED80T6A modelleri için 5 bin lira yakıt puanı hediye edilecek.