Liberty Sigorta, Almanlara satıldı

23 Ocak 2018

Türkiye'de HDI Sigorta’yı bünyesinde barındıran Almanya merkezli Talanx Grubu, ABD merkezli Liberty Mutual Group'un iştiraki olan Liberty Sigorta’nın hisselerinin yüzde 99,4’ünü satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre bu alım, grubun hedef pazarlarından biri olan Türkiye'deki varlığını güçlendirmesini sağlayacak. Satın almayla ilgili onayın ise 2018’in ilk yarısında tamamlanmayı bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Talanx International Yönetim Kurulu Başkanı Torsten Leue, şu noktanın altını çizdi:

“Liberty Sigorta’nın Türkiye'deki stratejimizle uyumlu, dengeli bir portföy yapısı ve 760 aracıdan oluşan bir dağıtım ağı var. Bu alımla, hedef pazarlarımızdaki "en büyük 5 oyuncudan biri olma" stratejik hedefimize bir adım daha yaklaştık."

Liberty Sigorta 2017 yılında yüzde 22,8 artışla 229,5 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdi. Hayat dışı pazar payı ise yüzde 0,58. 2016 yılı verilerine göre Talanx Grubu dünya çapında 31,1 milyar euro prim üretti. Yaklaşık 20 bin çalışanı bulunuyor.