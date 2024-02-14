Limak Doğu Anadolu Çimento sıfır borçla halka açılıyor

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Limak Şirketler Grubu iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento, halka açılıyor. 156 milyon lot için fiyat yüzde 20 iskontoyla pay başına 16,20 TL olarak, halka açıklık oranı ise yüzde 30,21 olarak belirlendi. Halka arz için talep toplama bugün (14-15-16 Şubat) başlayacak. Yüzde 70 bireysele, yüzde 30 kurumsala olacak şekilde yapılandırıldı. Halka arz büyüklüğünün ise 2,5 milyar TL olması bekleniyor.

Limak Çimento Grubu CEO’su Erkam Kocakerim, Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun sıfır borçluluk oranıyla halka arza girdiğini belirterek, sağlanacak gelirin tamamının şirketin büyümesi stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacağını vurguladı.

Çimento üretim kapasitesi 3,5 milyon tona çıkacak

Kocakerim, şunları söyledi: “Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgenin iki büyük şehri. Aynı zamanda Türkiye’nin en genç nüfusunun yaşadığı coğrafya. Bir çimento fabrikasının doğrudan ve dolaylı yaklaşık 5 bin kişiye istihdam potansiyeli var.

Ayrıca hem maalesef yaşanan depremden sonra hem de göç alması nedeniyle yapılaşma oranı yüksek. Bölgedeki çimento tüketimi ve tüketim noktalarına yakınlığı açısından fabrikaların avantajları var. Bu iki yapı birleştiğinde bölgedeki çimento üretim kapasitemiz yaklaşık 3,5 milyon tonu bulacak, bölgede pazar payını arttıracak.

Başlıca yakın pazarları olan Şanlıurfa ve Adıyaman’da satış faaliyetlerinin yanı sıra, bölgedeki altyapı, yerinde dönüşüm ve yenileme projeleriyle oluşan güçlü talebi karşılayan Limak Doğu Anadolu Çimento, aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeline sahip. Sadece kısa vadede değil uzun vadede güçlü hikâyesi olan bir halka arz gerçekleştiriyoruz.”

“Emisyon ticaret sistemini dört gözle bekliyoruz”

Uluslararası finans enstrümanlarını en iyi kullanan şirketlerden biri olduklarını söyleyen Kocakerim, şunları söyledi: “Sürdürülebilir finansı 13–14 yıldır konuşuyoruz ama sadece performans kriterleri değişti. Eskiden kriterler enerji verimliliği toz emisyonuydu, şimdi karbon emisyonu ve yenilenebilir enerji.

Bu konularda zaten yetenekli ve uluslararası finans kuruluşlarında güven duyulan bir şirketiz. Bizim Avrupa Birliği’ne göre teknolojisi yüksek fabrikalarımız var ama ekosistemin değişmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın paylaştığı 2025 yılında bu emisyon ticaret sisteminin devreye girmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü biz bu alana çok yatırım yapan bir şirketiz ve bu sistem Türkiye’nin karbonsuzlaşması için çok önemli bir mekanizma. Sadece çimento değil, tüm sektörler için de öyle.”

Grup olarak döngüsel ekonomi misyonuna sahip olduklarını belirten Kocakerim, “Geri dönüşümü Ar-Ge’de çalışıyoruz. Pek çok sektörün çıktısını çimento fabrikalarında zaten alternatif ham madde olarak sisteme geri kazandırıyoruz. Sadece bizim grubumuzda yılda milyon/tona yakın işlem var. Çelik fabrikasından çıkan, termik santrallerin uçucu ve taban külleri ve benzeri alternatif ham maddeleri kullanarak aynı zamanda dolgu alanlarındaki yığınların da önüne geçiyoruz. Bugün bu konularla ilgili mevzuat da derinleşmeye başladı. Özellikle atıkların kullanımıyla ilgili kamu kurumları da daha etkili tedbirler almaya başladı. Mevzuatta düzenlemelerle birlikte önümüzdeki iki yılda daha hızlı yol alınacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Yeşil ve dijital dönüşümde öncü

Limak Çimento’nun odağında yeşil ve dijital dönüşüm bulunduğunu ifade eden Kocakerim, “Çimento sektörü dünyada dönüşümü zor beş sektörden biri. Limak Doğu Anadolu Çimento sektörde ve bölgesinde bu alanda öncü olmaya devam edecek” dedi.

Limak Yenilenebilir'in halka arzı yolda

Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun grubun ilk halka arzı olduğunu vurgulayarak, yatırımcı açısından iyi bir hisse performansı gösterecek bir yatırım aracı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Güzel, önümüzdeki dönemde Limak Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketinin halka arzı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güzel, Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nın 2024’te halka arzının planlandığını bildirdi.

Aile şirketlerinin devamlılığı için önemli bir adım

Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Nur Yıldız, halka arzların aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için de önem taşıdığına dikkat çekti. Limak Şirketler Grubu’nun halen ailenin ikinci kuşağı tarafından yönetildiğine değinen Yıldız, şirketin devamlılığı açısından halka arzı önemli bir aşama olarak gördüklerini kaydetti.