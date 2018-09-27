Limak Holding'den Makedonya'da 250 milyon euroluk yatırım

Türk şirketi Limak Holding tarafından, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlatılan 250 milyon euro değerindeki Limak Diamond Karma Kullanımlı Üstyapı Projesi'ne ilişkin tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov ve Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Makedonya Başbakanı Zaev, burada yaptığı konuşmada, etkileyici olarak nitelendirdiği "Limak Diamond" projesinin tanıtımında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyaca ünlü bu şirketin diğer tüm potansiyel yatırımcıları Makedonya'ya gelmeleri yönünde teşvik edeceğini kaydetti.

Zaev, "Limak Holding'in, teknik kabiliyetleri, sosyal sorumluluğu, uzun yıllar olan deneyimi ve iş etiğini birleştiren bir kurum olarak bizdeki yabancı yatırımcılar portföyüne katılması, şüphesiz tüm potansiyel yatırımcıları, ülkemize daha hızlı gelmeleri yönünde teşvik edecek bir etken olacaktır." şeklinde konuştu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bacaksız da Makedonya'da yaptıkları bu ilk projenin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, Limak Holding'in küresel anlamda çalışma yürüttüğü alanda lider olduğunu vurguladı.

Bacaksız, "Bu tesis en yüksek sismolojik ve diğer uyumlu standartlarla inşa edilecek. Üsküp Müzesi de otantik bir şekilde bu tesis kapsamına dahil olacak." dedi.

Başbakan Yardımcısı Angyuşev ise böyle büyük bir çalışmaya duyduğu hayranlığı ifade ederek, "40 ayda tamamlanacak 250 milyon euro değerinde bir yatırım. Makedonya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na aylık 5 milyon euro etkisi olacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Üsküp Belediye Başkanı Şilegov, Üsküp'te ilk defa 6 şerit ve 800 metre uzunluğunda bir alt geçidin inşa edildiğini kaydederek, bu projeyi 'şaheser' olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 325 bin metrekare brüt alana sahip karma kullanımlı projenin, alt geçit, geçit üzerinde AVM, 2 bin 800 araç kapasiteli katlı otopark, 142 odalı otel, ofis, 772 daire ve apartman, restoranlar ve spor salonu gibi alanlar içerdiği ifade edildi.