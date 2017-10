Marriot, Türkiye'de 11 otel daha açacak

17 Ekim 2017

Marriott International Avrupa Başkan Yardımcısı John Licence, Marriott International ve Er Yatırım iş birliğiyle hayata geçirilen Four Points by Sheraton otellerine ilişkin düzenlenen toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin yatırım kararları hakkında açıklamalarda bulundu. 13 marka altında 26 otel ve 5 bin 600'ün üzerinde oda seçeneği ile Türkiye'de varlıklarını sürdürdüklerini hatırlatan ve Türkiye pazarının oda sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük 5'inci pazarı olduğunu belirten Licence, "Önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'de 11 otel daha açacağız. Bu, Türkiye'deki hızlı büyüme ve yayılma hedeflerimizin bir diğer göstergesi." ifadelerini kullandı.

Açılacak 11 otelden 6'sının İstanbul'da olacağını bildiren Licence, "Four Points By Sheraton markamız da Türkiye'de muazzam bir büyüme kaydediyor. Yakın süreçte portföyümüze kattığımız Four Points İzmir ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde açmayı planladığımız 3 diğer Four Points oteli ile de markanın Türkiye'deki değeri ikiye katlanacak." şeklinde konuştu.

"125 ülkede 6 bin 200'den fazla otel seçeneğimiz mevcut"

Licence, bir yıl önce, Marriott International'ın Starwood Hotels & Resorts'u aldıklarını belirterek, "Şu anda 125 ülkede 30 marka bünyesinde 6 bin 200'den fazla otel seçeneğimiz mevcut." dedi.

Er Yatırım Müdürü Ferzan Çelikkanat da Türkiye'deki turizme özellikle şehir içi iş hoteli konseptiyle Four Points By Sheraton markasıyla katkıda bulunacaklarından dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA