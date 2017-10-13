Mastercard’dan perakendecilere, rekabet desteği

13 Ekim 2017

Mastercard, geliştirdiği bir uygulama ile e-ticaret yapan şirketler karşısında güç kaybeden perakendecilere rekabet edebilme desteği veriyor.



Applied Predictive Technologies (APT) raporu ile Economist Intelligence Unit’in gerçekleştirdiği farklı araştırma sonuçları, online alışverişteki artış nedeniyle perakendecilerin ürün çeşitliliği artırarak, fiyatlarını aşağı çekerek, sadakat programlarını genişleterek ve tüketici davranışını daha iyi anlayarak e-ticaret şirketleriyle rekabet ettiklerini ortaya koyuyor. Tüketici deneyiminin önemini kabul eden perakendeciler mağaza satış elemanlarının eğitimine büyük önem veriyor.

Dijitalleşen dünyada yeni stratejiler

APT bu rekabet ortamında perakendecilere mağaza içi deneyimini geliştirmelerini, promosyonlarını sadece kâr amacı değil müşterinin gönlünü kazanmak için yapmalarını, fiyatlandırmayı belli bir strateji doğrultusunda yapmalarını, mağaza düzenleme veya kapatma konularını titizlikle ele almalarını ve her türlü veriyi ölçümleyip analiz ederek hareket etmelerini öneriyor.

Mastercard yeni ödeme çözümü ile e-ticaret karşısında perakendecilere avantaj sağlıyor

Mastercard Polonya Carrefour ile iş birliğinde dijital ödeme çözümleri konusunda Masterpass üzerinden kullanılan "Scan&Go" hizmeti ile tüketiciler kendi akıllı telefonları ile ürünü raftan alarak kasaya gitmeden ürünün barkodunu tarayıp ödemesini gerçekleştirebiliyorlar.



Barkodu taranan her ürünün fiyatı uygulama üzerinden toplanıyor ve tüketici yaptıkları harcama toplamını anında akıllı telefonlarının ekranında görebiliyorlar. Scan&Go hizmetini kullanan tüketiciler dilerlerse yeni bir kredi kartı ile dilerlerse Masterpass ile ya da doğrudan nakit ile ödeme yapabiliyorlar. Scan&Go hizmeti ile Polonya Carrefour ürün taramayı kasa işlemlerinden çıkararak tüketicilerin hızlı ve güvenilir şekilde ödeme yapmasını sağladı.