McDonald’s dijital alışveriş deneyimi sunmaya başladı

Müşterilerine en iyi, en yeni ve en modern hızlı servis restoran deneyimini yaşatma vizyonuyla hareket eden şirket, dijital sipariş ekranlarıyla sıra beklemeden sipariş verme imkânı, masaya servis hizmeti, Misafir Deneyim Liderleri, gelişen mobil uygulaması ve sadakat programları, yepyeni restoran dizaynı ve yenilenen McCafe konseptiyle sektöre dair tabuları yıkarak, müşteri deneyimine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Bugün yaklaşık 250 restoranında 7000’e yakın çalışanıyla hizmet veren McDonald’s Türkiye, 23 Aralık’ta Tema Çarşı restoranında düzenlediği lansmanda müşteri deneyimine farklı boyut kazandıracak uygulamalarını tanıttı. McDonald’s severlere geleceğin restoran deneyimini yaşatma hedefiyle yola çıkan şirket, en yeni uygulamalarını da yine bu lansmanda duyurdu.

40 yılı aşkın McDonald’s tecrübesiyle ve geleceğin deneyimi vizyonuyla McDonald’s’ın çehresini değiştirmeye odaklanan Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Geleceğin restoran deneyimine öncülük edecek bakış açımızla, imajımızı yeniliyoruz. Sipariş süreçlerini daha da hızlandırarak ve servisimizde fark yaratarak, misafirlerimizin memnuniyetini artıracak ve daha keyifli bir McDonald’s deneyimi yaşamalarını sağlayacak bazı uygulamalar başlatıyoruz. Kısa zamanda Türkiye çapına yayılacak olan dijital sipariş ekranlarımızın ve Türkiye’de bir ilk olarak, kiosktan sipariş verenler için sunmaya başladığımız masaya servis hizmetinin yanı sıra, müşteri deneyimini kolaylaştırmayı hedeflediğimiz ödeme ve teslim noktalarımızda bir ayrıma gittik. Tema Çarşı McDonald’s, yeni konseptimizle açılan ilk restoranımız olmakla birlikte; aynı zamanda önümüzdeki dönemde açılacak yüze yakın yeni konseptli restoran planlamamızın ilk adımı” şeklinde konuştu.