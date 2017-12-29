MEB ile Enerjisa'dan 'yetişmiş iş gücü' atılımı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Mesleki İşbirliği Protokolü" kapsamında, elektrik dağıtım sektöründe ilk kez mobil eğitim tırı da kullanılarak, elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler ile öğretmenlerin yeterliliklerine katkı sağlanacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'ın 14 ilde hizmet verdiği hatırlatılarak, mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında elektrik-elektronik alanında öğrenim gören öğrencilere ve öğretmenlere katkı sağlamak üzere MEB ile 3 yıllığına "Mesleki İşbirliği Protokülü" imzalandığı belirtildi.

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, İstanbul Anadolu Yakası, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da bulunan MEB'e bağlı okullar, eğitim merkezleri ve Enerjisa Mobil Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı eğitimler alan öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesinin, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Protokol kapsamında katılımcıların mesleki eğitim ve gelişimlerinin yanısıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri alabilmelerine de önem verildiği, tam kapasiteli bir eğitim merkezi haline getirilen mobil eğitim tırının güneş panelleri ve rüzgar türbini ile ihtiyaç duyacağı elektriği kendisinin üretip çevre duyarlılığı konusunda bir örnek oluşturduğu kaydedildi.

Mobil eğitim tırı ekipmanlarla donatıldı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, sektörün geleceği için şüphesiz iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaçları olduğunu ve bunun için önemli bir adım attıklarını belirtti.

"Türkiye’de sektörde ilk olan uygulamamızla mobil bir eğitim merkezi kurduk. Dershane dışında alternatif bir mekan oluşturarak eğitimi çalışanlarımızın lokasyonlarına taşıdık. Mobil tırımızı sahada kullanılan tüm ekipmanlarla donattık" diyen Pınar, "Bu kaynağımızı paydaşlarımızla değerlendirdiğimiz sürece sektörümüzü ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda MEB ile imzaladığımız protokol nitelikli iş gücü yaratmaya yönelik kamu kuruluşu ve özel sektör arasında atılan büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.