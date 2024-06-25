MediaMarkt'a Brandverse'den 4 ödül
MediaMarkt, eski ve yeni nesil pazarlama, iletişim ve reklam çalışmalarıyla markaların dünyasına bakış sunan pazarlama ve iletişim ödülleri Brandverse'den 4 ödülle döndü.
AA
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MediaMarkt, 'Anne AI' projesiyle Deneyim Tasarımı kategorisinin 'Dijitalde Müşteri Deneyimi' bölümünde bronz, medya kategorisinde 'İnovatif Teknoloji Kullanımı' ve 'Yapay Zeka Çalışmaları'nda gümüş olmak üzere 3 ödül kazandı.
Şirket ayrıca, PR kategorisinde perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı Startup Challenge projesiyle 'Etkinlik Yönetimi B2B' bölümünde de bronz ödül almaya hak kazandı.