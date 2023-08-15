MediaMarkt'tan kadın istihdamını artırma projesi
MediaMarkt, teknoloji perakendeciliğinde kadın istihdamını artırmak amacıyla özel işe alım programı "W-in"i duyurdu.
MediaMarkt'ın açıklamasına göre şirket, kadınların teknoloji alanında daha fazla temsil edilmesini sağlamak amacıyla "W-in" işe alım programını başlattı.
MediaMarkt, tüm Türkiye'de yer alan mağazalarında görevlendirilmek üzere kadın çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.
MediaMarkt'ın "W-in" işe alım programında başvurular, kasiyer, satış danışmanı, takım lideri ve müşteri hizmetleri danışmanı pozisyonlarında değerlendirilecek.
W-in işe alım programına, MediaMarkt'ın kurumsal LinkedIn sayfasındaki ilan üzerinden 5 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.