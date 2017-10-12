Medipol, Umman'da Türkiye'yi temsil etti

12 Ekim 2017



Medipol Mega Üniversite Hastanesi, sağlık sektörünün global organizasyonlarından, 9-11 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 7. Uluslararası Umman Sağlık Fuarı'nda ülkemizi başarıyla temsil etti. Türkiye Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle Umman Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılan organizasyonda yer alan Medipol, dünyanın her bölgesinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Son yıllarda yurt dışına yılda 75 bin hasta gönderen Umman'da düzenlenen fuara yaklaşık 20 ülkeden katılım sağlandı. Sağlık alanında güçlü iş birlikleri yapmaya zemin hazırlayan organizasyon sağlık turizmini geliştirerek ekonomiye de katkıda bulunuyor.

Fuar organizasyonunun son derece verimli geçtiğini belirten Medipol Uluslararası Pazarlama Direktörü Uygar Üstün, "Yurtdışından gelen çok hastamız oluyor. İstenilen her tedaviye cevap vermenin yanı sıra yurtdışından özellikle onkoloji, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi, organ ve kemik iliği naklinin yanı sıra plastik cerrahi ve tüp bebek bölümlerinden de hasta talepleri alıyoruz" diye konuştu.

Medipol Sağlık Grubu, Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil yılda 92 ülkeden yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyor.