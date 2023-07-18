Mega Merchant, Avrupa ve Amerika’nın kapılarını ürünlerine açıyor

Türkiye’nin kalktığı ihracat atağında E-ihracatın da her geçen gün artan bir önemi var. Dünya genelinde 770 milyar doları aşan E-ihracat pastasından daha fazla pay almak isteyen Türkiye, bu amaçla önemli atılımlar gerçekleştiriyor.

E-İhracatı desteklemek için pazarlama, lojistik, depolama gibi önemli yatırım kalemlerinde maddi destekler devreye alınırken, yerli üreticilerin kümeleşerek birim maliyet avantajından faydalanmasını sağlayan “E-İhracat Konsorsiyum” tanımı Aralık 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gerekli şartları sağlayarak E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alan ilk kuruluş unvanını taşıyan Mega Merchant, 80 milyon TL’yi aşan teşvik paketini konsorsiyuma dahil olan markalara kullandırmak üzere yetkilendirilmiş oldu.

Şimdiden 50 marka ile işbirliği ve e-ihracata aracılık sözleşmesi imzalayan Mega Merchant, daha fazla firmayı bu avantajlardan faydalandırmayı hedefliyor. Tekstilden kozmetiğe, otomotivden mobilyaya birçok farklı sektörde faaliyet gösteren, alanında lider şirketlerin üst yönetici ve temsilcileri 12 Temmuz’da Wyndham Grand İstanbul’da Mega Merchant ile Propars’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Uçtan Uca E-İhracat Platformu” lansmanında bir araya geldi.

Buluşmada Mega Merchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata ile Propars’ın Kurucu Ortağı Engin Sezgin, e-ihracat konusunda global pazaryerlerinde mağaza açmaktan ürün listelenmesine, pazarlama faaliyetlerinden marka itibar yönetimine, yurtdışı depolamadan lojistiğe kadar e-ihracatın A’dan Z’ye tüm gereksinimlerini tek çatı altında toplayan Mega Merchant e-ihracat platformunun ve Propars entegrasyon teknolojisinin sağladığı faydaları sıraladı.