Memişoğlu Tarım, yeni tesisle günlük kapasitesini artıracak

Müjde DEMİR

Bakliyat sektöründeki Tat Bakliyat markasıyla sektördeki istikrarlı büyümesini sürdüren Memişoğlu Tarım, toplamda 350 bin metrekare alana kurulu 9 fabrikası ile yıllık 1 milyon ton üretim ve 470 bin ton ürün satışı ile sektörün en büyük üretim kapasitesine sahip firmaları arasında yerini alıyor.

Mersin ve Edirne’de günlük toplam 600 ton üretim kapasitesine sahip 2 çeltik fabrikası, Mersin’de günlük 500 ton üretim kapasitesine sahip 3 bulgur fabrikası ve günlük 720 ton üretim kapasitesine sahip 2 kırmızı mercimek/bezelye fabrikası ve bakliyat tesisleri bulunan Tat Bakliyat, dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye, 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor.

“Geniş ürün gamımız ile rekabetçiyiz”

Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, en önemli rekabet güçlerinin markalı üretim, geniş ürün portföyü ve ihracattaki geniş pazar stratejileri olduğunu belirtti. Memiş, “Bu yıl merkez fabrikamızın yanına 40 bin metrekarelik yeni bakliyat tesis yatırımımızı bitirmeyi planlıyoruz.

Bu tesisle beraber günlük 4 bin ton bakliyat işleme ve paketleme kapasitemiz daha da artacaktır. Böylelikle sektörümüzde en güçlü üretim kapasitesine sahip firma olma konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.

Memişoğlu Tarım’ın, bakliyat ve hububat sektöründeki ürün gruplarına Tat Gıda’nın yüzde 49,04 hissesini de satın almasıyla; salça, sos, domates ürünleri, turşu, konserve ve hazır yemek ürün gruplarıyla gıda sektöründe yeni pazarlara girmiş olduğunu ve büyümesini hızlandırdığını kaydeden Tuba Memiş, “Tat, 200’den fazla ürün grubuyla Türkiye’nin en büyük gıda devi olarak hizmetlerine devam edecek. Memişoğlu Tarım Ürünleri; Tat Gıda’nın ihracattaki başarısını hızlandırmayı ve Türkiye’deki marka gücü ile elde ettiği sektör liderliğini Dünya’ya taşımayı hedefliyor.

Her yıl yeni yatırımlarla büyüyen Tat, gıda sektöründe iştirak edeceği yeni pazarlarda Türk markası olarak dünyanın önde gelen oyuncularından olma stratejisine yönelik önemli bir adım atmış oldu. Türkiye’de ki marka gücünü ve ihracatı ile elde ettiği gücü sürdürmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

Tat Veggie’ye iç ve dış pazarda yoğun ilgi

“Son yıllarda bitkisel ve glutensiz beslenmeye ilginin artmasıyla protein ve lif bakımından zengin olan bakliyat unlarına talep de arttı” diye konuşan Tuba Memiş, yetersiz beslenmenin azaltılması, yüksek lif oranına sahip besin kalitesiyle, gıda sisteminin sürdürülebilirliği için “Tat Veggie” markasıyla bakliyat (nohut, mısır, fasulye, mercimek) unları üzerinde Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını ve ürünün satışa çıktıktan sonra iç ve dış pazarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tat ailesi olarak, tarımsal üretimde ekosistemin korunması için hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Tuba Memiş, doğal dengeyi koruyarak, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretim yaptıklarını ve sağlıklı gıda tedarikine önem verdiklerini vurguladı.

Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: “Çiftçimize sunduğumuz kaliteli girdiler ve verimliliği artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızla gıda güvenliği konusuna odaklanmayı ve sosyal sorumluluk bilinci ile tarımda sürdürülebilirlik uygulamalarımızla çiftçimize en yüksek katkıyı vermeyi sürdüreceğiz.”