Meta'dan çocuk ve gençlere yönelik dijital güvenlik koruması

Genç kullanıcılar ve aileleri için güvenli, kapsayıcı çevrim içi alanlar oluşturma misyonuna son yıllarda sahip çıkan çalışmalarına ağırlık veren Meta, Aile Merkezi uygulamasını 2022'te başlatmıştı.

Gençlerin hesaplarını denetlemek için de araçlar ve güvenli internet alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla uzman rehberliği sunulan girişim hakkında bilgi veren Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, şirketin diğer güvenlik uygulamaları hakkında da bilgi verdi. Yeşil, Meta'nın Kasım 2023'te başlattığı ve geçen yıl da sürdürdüğü '#SenKararVer' projesine dikkati çekerek, bunun parçası olarak Instagram'ın 'Ebeveyn Gözetimi' özelliğiyle genç kullanıcıların görüntüledikleri içerik üzerinde, daha fazla kontrol imkanı sağlayan araçların tanıtıldığını hatırlattı.

Facebook ve Instagram

2024 yılında Instagram ve Facebook kapsamında yaşa uygun deneyimleri geliştirmek ve ebeveyn kontrolünü basitleştirmek için gençlere yönelik getirilen daha sıkı mesaj ayarlarının uygulamaya alındığını vurgulayan Yeşil, "Bu yeni uygulamayla Instagram, kimlerin mesaj gönderebileceği veya onları grup sohbetlerine ekleyebileceğine ilişkin kısıtlamalarıyla, gençlerin direkt mesajlarında tanımadıkları kişilerle karşılaşmayacaklarına dair güveni pekiştirdi" diye konuştu.

'Take It Down' pek çok dilde hizmet veriyor

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin, Meta tarafından desteklenen 'Take It Down' platformununun daha fazla dilde kullanılabilir hale getirildiğine işaret eden Yeşil, bu uygulamanın dünya çapında milyonlarca gencin müstehcen görüntülerinin çevrim içi ortamda izinsiz paylaşılmasını önlemesine yardımcı olduğunu anlattı.