Metro’nun 'kutu'sundan 5 yıllık strateji çıktı

26 Eylül 2017

Hüsniye GÜNGÖR

METRO AG İcra Kurulu Başkanı Olaf Koch, geçtiğimiz hafta (19 Eylül) ‘METRO unboxed’ etkinliğinin tanıtıldığı basın toplantısında, Temmuz ayında borsada yeniden işlem görmeye başlamalarının ardından yeni METRO’yu kamuoyuna bizzat tanıtmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla düzenlenen ‘METRO unboxed’, içinde 38 sergi ünitesinin yer aldığı 2 bin metrekare alana sahip iki katlı portatif bir pavyonda ziyarete açılan interaktif bir sergi. Türkiye’nin de dahil olduğu 25’i ülke temalı standlarda Metro çalışanlarının yerelde yürüttükleri en seçkin ve en özgün projeleri sergileniyor. Bu etkinlikle sadece toptan ve perakende dünyasında olanları göstermediklerini, aynı zamanda ziyaretçileri yarının yiyecek ve teknoloji trendlerini keşfedecekleri bir yolculuğa çıkardıklarını söyleyen Koch “Etkinlik süresince toptan ve perakende satışlarında sürdürülebilirliğin artırılması konusundaki kararlılığımız üzerinde de duruluyor” dedi.

'Köken ve geleceğimiz toptancılık'

Toplantının ardından DÜNYA Executive'e konuşan Metro İcra Kurulu Başkanı Koch’un verdiği bilgilere göre horeca ve tüccarları hedefl eme kararı 5 yıl önce verilmiş. Koch “İtalya, Türkiye, Portekiz veya İspanya’da tercihimizi ağırlama sektöründen yana yaptığımızdan bu yana bu ülkelerdeki pazar payımız artıyor” dedi.

Bu B2C’den vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Toptancı bir şirket olduklarını, Metro ve Makro markalarının B2B odaklı olduğuna dikkat çeken Koch, “Biz toptancı bir şirketiz. Bu bizim kökenimiz ve büyük geleceğimiz olacak. Buradaki gıda çeşitliliğinden öğrendiklerimizi perakende vetoptan gıda tarafında müşterilerimize ilham vermek için kullanıyoruz. Ancak öncelik kesinlikle toptan satışta” şeklinde konuştu.

'Öncelikli 5 ülkeden biri Türkiye'

Koch Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlikle ilgili olarak da “Metro Türkiye, 27 yıldır Türkiye için var. Türkiye’de geleceğe yönelik oldukça ilham verici ve çok güçlü bir planı olan bir lider ekibimiz var. Politik alanda olanlar hiçbir şekilde bizi durdurmaz ya da yavaşlatmaz” dedi.

Türkiye’nin Metro’nun öncelikli 5 ülkesi içinde yer aldığını söyleyen Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan ise, “İşimizi Türk mutfağına, otellere ve restoranlara servis vermek olarak nitelendirdikten sonra artık bizim için yatırım sadece mağaza açmak değil artık. 2012 itibariyle ayağa sevkiyat başladı, dolayısıyla depo açtık, 150 kamyonumuz, 350 saha satış elemanımız var. Bu projelere harcanan para bir mağazadan çok daha büyük bir yatırım” dedi. Dijitalleşme kapsamında 2 bin restorana web hizmeti sunulmuş. 2012’deki 25-30 milyon euroluk yatırım artarak devam ediyor.

Türk şeflerine 'yeni tatlar yaratın' desteği

Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan 200 dolarlık dışarıda yeme içme harcamasının Türkiye açısından bir potansiyel barındırdığından behsederek “2023 vizyonunda turist sayısını 50 milyonlara, turist başına harcamayı da 1000 dolara çıkarma hedefi var. Oda ve uçuş fiyatları aşağı doğru gelirken bu parayı ancak yeme-içme ile harcatabilirsiniz” şeklinde konuştu. Metro Türkiye'nin iş planının da Türk mutfağının gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak üzerine kurulduğunu belirten Özerkan bir yandan coğrafi işaretli ürünleri destekleyerek ürün zenginliği yaratıp diğer yandan Türk şefleri yeni tatlar yaratmaları yönünde desteklediklerini söylüyor.

Türkiye, 'Gastrometro' ile temsil edildi

Etkinlikte Türkiye Gastrometro ile temsil edildi. Dünyaca ünlü şef Maximillian J.W. Thomae yönetimindeki platform 1.700 metrekarelik mekânında çalışanlarıyla müşterileri, tedarikçileri ve tüm gastronomi sektörünü bir araya getiriyor. Şef ve eğitmenlerin farklı yöntem ve çözümler sunduğu merkez aynı zamanda gastronomi profesyonellerinin hayatını kolaylaştıracak, fark oluşturmalarını sağlayacak özel ürünlerin geliştirildiği bir platform olarak hizmet veriyor.