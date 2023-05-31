Migros, Türkiye'den Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden, bu alanda yol haritasını belirleyen ve performansını şeffaflıkla raporlayan halka açık şirketlerin değerlendirildiği 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girmeye hak kazandı.

İyi Gelecek Planı çerçevesinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini önceliklendiren Migros, Türkiye'den endekse girmeyi başaran 12 şirket arasında yer alırken, perakende sektörünü temsil eden tek şirket oldu.

Bu yıl 45 ülkeden ve 54 endüstriden şirketlerin değerlendirmeye alındığı endekste şirketlerin kadın liderliği, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği başlıkları alanındaki çalışmaları değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak, Migros İyi Gelecek Planı doğrultusunda, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin odak konuları arasında yer aldığını bildirdi.

Cinsiyet ve fırsat eşitliğinin hem kurum kültürlerinin ana ögelerinden hem de Migros İyi Gelecek Planı kapsamında belirledikleri ana odak konularından olduğunu belirten Nomak, "Çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde en fazla kadın istihdamı sağlayan şirketlerin başında yer alıyoruz. Operasyonlarımızın her alanında kadın çalışanlarımız bulunuyor. Yönetimin her kademesinde kadın oranını artırma taahhütlerimiz kapsamında kadın yönetici oranımızı bir yılda 2 puan birden artırdık. Bu oranı, 2027 yılına kadar yüzde 35'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadın çalışanlarımızı yönetsel rollere hazırlamak için 'Potansiyelini Keşfet Gelişim Yolculuğu' programımızı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Nomak, kadın çalışanlarına özel "Lider Kadınlar Gelişim Yolculuğu" programını tasarladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 17 farklı başlıkta oturumlar düzenledik. Ayrıca, kadın liderlerimiz, deneyim paylaşım seansları ile diğer kadın çalışanlarımıza ilham veriyorlar. Bu programlar ile çalışanlarımızın deneyim kazanarak uzmanlıklarını geliştirmelerine, motivasyon kazanmalarına, iş ve sosyal hayatta daha özgüvenli adımlar atmalarına destek oluyoruz. LEAD Network EU CEO Taahhüdü'nün imzacıları arasındayız. Yönetim rollerinde kadın oranını artırmayı hedefliyor, her mağazamızda en az bir kadın yöneticimizin olması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Dünyanın en önemli araştırmalarından olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde, cinsiyet ve fırsat eşitliğinde Türkiye'nin lideri konumda olan 12 şirketin arasında yer almaktan ve sektörümüzü tek temsilcisi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Migros, eşitlikçi yaklaşımını sürekli güçlendiriyor

Verilen bilgiye göre, Migros, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler, video serileri, webinarlar, çalıştaylar, bültenler ile kurum kültüründe yer alan eşitlikçi yaklaşımını sürekli güçlendiriyor. Disiplinler arası kurulan çalışma gruplarıyla cinsiyet ve fırsat eşitliği alanında yapılabilecek çalışmaları çeşitlendiriyor.

Çalışanların iş ve özel hayat arasındaki dengeyi sağlayabilmeleri için destek programlar sunan Migros, Mutlu Aile markası ile ebeveynlik, hamilelik, doğum sonrası iş hayatına dönüş ve yasal haklar, sağlıklı beslenme, aile içi etkileşim gibi konularda kısa eğitim ve video içerikleriyle tüm çalışanlarına ebeveynlik yolculuklarında destek oluyor.

Migros, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projeler de hayata geçiriyor. Migros Kadın Akademisi ile kadınlara yeni beceriler kazandırarak hayata daha fazla katılımını destek olmayı amaçlıyor. 2020'de halkın kullanımına açılan bu dijital platform, kadın akademisine katılım gösteren bireylere kişisel gelişim ve meslek edindirme gibi birçok alanda ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Platformun hedef kitlesi kadınlar olmakla birlikte eğitime ulaşmak isteyen herkese eşit koşullarda hizmet veriliyor. Platformda, kişisel gelişimden mesleki eğitimlere, aile içi ilişkilerden marka yaratmaya kadar 70'ten fazla farklı başlıkta eğitim veriliyor. İlçe halk eğitim merkezleri iş birliğinde, 35 Migros mağazasında kurulan Aile Kulüpleri'nde de 178 farklı sertifikalı kurs ile kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları sunuluyor. Ayrıca, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğindeki "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kapsamında, kadın girişimcilerin kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları öğretileri; online ve fiziki kampların yanı sıra mentorluk desteğiyle paylaşıyor.

Migros, standartlarına uygun ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında tüketicilerle buluşturarak kadınların iş dünyasında güçlenmesini destekliyor.