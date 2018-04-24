'Mini Robot Ada' Üçüncü Havalimanı'nda göreve talip

24 Nisan 2018

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında üretilen yerli insansı "Mini Robot Ada", İstanbul'da yapımı devam eden Üçüncü Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görev almaya talip oldu.

Geçmişte ürettikleri Akıncı 1-2-3 robotlarının yürüyebilen insansı robotlar olduğunu belirten Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, bu robotların aynı zamanda beş duyuyu kullanabildiğini de aktardı.

"Yakında kullanılmaya başlanacak"

Özgür Akın, Akıncı-4 robotunu da geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu an erişmiş olduğumuz yüksek teknoloji ile Akıncı-4'ü çok iyi bir noktaya getirdik. İlk denemelerinde bile çok başarılı oldu. Bu da yakında kullanılmaya başlanacak. Yine ürettiğimiz 'Ada' isimli hizmet robotlarımız daha önce fuarlar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde çeşitli görevler almıştı. Ada serisi robotlarımızın yeni nesli olan Mini Robot Ada'yı geliştirdik. İstanbul'da yapımı devam eden yeni havalimanı için temas halindeyiz. Teklifimizi gönderdik. İnşallah kabul edilmesi durumunda, orada istenilen dilde yolcu karşılama, yönlendirme, bilet okuma ve rötar bilgisi verme gibi birçok yer hizmetinde görev alacak."

"Havalimanı yazılımını robotumuza yükledik"

İnsansı Mini Robot Ada'nın önünde büyük bir ekranın bulunduğunu ifade eden Akın, "Havalimanı yazılımını robotumuza yükledik. Bu kapsamda robotumuz engelli yolcularla ilgileniyor. Havalimanına gelen ziyaretçileri istenilen dilde karşılayabiliyor, bilet okuyabiliyor ve biletle ilgili bilgiler verebiliyor. Uçakla ilgili gelişen son durumları, hangi kapıdan uçağa bineceği ile ilgili tüm detayları öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca yönlendirme yapabildiği gibi rehber de olabiliyor. Üzerinde barındırdığı navigasyon sayesinde nerede olduğunu biliyor ve ona göre yönlendirmeler yapıyor. Biz de böyle bir robotun kullanılması için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah kabul görmesi durumunda, dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul'daki Üçüncü Havalimanı'nda sıkça karşılaşabileceğiniz bir yer hizmetleri yardımcınız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA