Mobilde 1,9 milyon abone kazanıp gelirini artırdı

Fikret ÇENGEL

Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk altı ayında konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 5 reel artışla 63,2 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yılık bazda yüzde 22,2’lik sağlam reel artışla 23,9 milyar TL oldu. Türk Telekom’un 2024 yılı ilk yarısında net kârı ise 2,5 milyar TL oldu.

2024 yılı ikinci çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2024’ün ilk yarısında toplam abone sayımız 52,6 milyon oldu. Sabit internet ürünümüzde toplam abone sayısı yıllık bazda %1,8 artışla 15,2 milyona ulaştı. Toplam fiber abone sayımız son 12 ayda 969 bin net abone kazanımıyla 13,2 milyona ulaştı. Mobilde ise abone sayımızı 26,3 milyona çıkardık” şeklinde konuştu.

Mobil faturalı abone kazanımında sektör lideriyiz

Önal, “Son on iki ayda 1,9 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı yeni bir tarihi bir rekor seviyesine ulaştı. Mobil segment gelirlerindeki %20'lik etkileyici artış da benzer şekilde yüzde 2,4'lük ortalama abone büyümesinin yanı sıra yüzde 14,8'lik kuvvetli ARPU büyümesinden kaynaklandı ve ARPU büyümesinde de sektör liderliğini elde ettik. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Fiberde olduğu gibi mobil iş kolunda da çok iddialıyız” dedi.

İmtiyaz sözleşmesi bu yıl tamamlanabilir

Türk Telekom’un 2026 Şubat ayında sona erecek imtiyaz sözleşmesinin uzatılması için geçen yılı sonunda Bilgi Teknolojileri Kurumu'na başvurduğunu hatırlatan Önal, sabit hat imtiyaz anlaşmasının 2024 içinde tamamlanacağına olan inançlarının sürdüğünü söyledi.

Önal, “En yeni teknolojileri dünyayla aynı anda ülkemize sunmakla kalmıyor, üretime, inovasyona odaklanarak teknoloji ihracı için var gücümüzle çalışıyoruz. Grup şirketlerimiz Argela ve Netsia’nın 5G ve yeni nesil genişbant teknolojileri alanındaki uluslararası patent sayısı 71’e ulaştı. Netsia’nın yeni nesil fiber ağların yapay zekâ ile daha verimli biçimde yönetilmesini sağlayan SEBA çözümünü canlı şebeke üzerinde kullanan dünyadaki ilk operatörüz. SEBA’yı entegre ettiğimiz servislerimiz 100 bin homepass rakamını aştı. İngiltere, Almanya, Brezilya, Tayvan’ın ileri gelen operatörleri tarafından da denenmeye başlandı. Hatta ilk satışımızı Almanya’ya gerçekleştirdik” diye konuştu.

Tarifeler sudan ucuz

Türk Telekom CEO’su Önal, bir soru üzerine tarifelerin yıllık yenilendiğini faturaların da buna göre değiştiğini belirterek, mobil tarifelerin Türkiye’de ARPU ortalamasının 5 Euro olduğunu Avrupa’da çok daha yüksek fiyatların söz konusu olduğunu belirtti. Eve alınan damacana su fiyatlarından örnek gösteren Önal, “Bir ayda damacana suya bir aile 600-800 lira arası bir harcama yapıyor. Mobil tarifeler ise bundan çok daha düşük. Tarifeler sudan ucuz diyebiliriz” diye konuştu.

"5G kullanıma girdiğinde bizim elimiz fazlasıyla güçlü"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz. Türkiye’nin bir, iki şehrinde değil tüm şehirlerinde fiber olması Fiber Mobilite’nin vazgeçilmezi. Bu teknolojinin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor. 5G’ye geçtikten sonra ise bu faydayı hepimiz daha net göreceğiz. Fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının dünya ortalamasının 2030 yılında yüzde 50 olması bekleniyor, bizde ise bu oran bugünden %52. Hem bugün hem de 5G kullanıma girdiğinde bizim elimiz fazlasıyla güçlü” diye konuştu.

"Nüfus yoğunluğuna göre yüzde 96 fiberi getirmiş bir şirketiz"

Fiber altyapı çalışmalarına değinen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları dedi; “Türk Telekom demek Türkiye demek; ‘Türk Telekom’un altyapısının Türkiye’nin altyapısı’ olduğunu defalarca dile getirdik. Bugün ülkemizin en batı ucu Gökçeada’da da fiber var, en doğusu Iğdır’da da. Bizim hizmet alanımız yalnızca büyük şehirlerin merkezlerinden ibaret değil. Yani sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerdeyiz. Çoğu noktada ise tek başımızayız” dedi. "Bizi diğer sabit işletmecilerden ayıran temel fark bizim yaptığımız yatırımın her bir kuruşunun devlete imtiyazın sonunda iade edilecek olması" diyen Önal, ortak altyapı kurulması talep ve tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu: "Türkiye'de isimlendirilmiş sokakların yüzde 86'sına, nüfus yoğunluğu bakımından yüzde 96'sına fiberi getirmiş bir telekom şirketiyiz... hangi akla ve mantığa hizmet, binalar ve kutular arasındaki mesafe için bir ortak altyapı şirketi kurmayı tartışıyorlar, anlayabilmiş değiliz. 449 bin km fiber ağ uzunluğunu bütün sokaklara taşımış bir şirkete, ortak altyapı şirketi kurma talebi ile gelmek sadece ticari bir kaygıyı barındırır, bu Türk Telekom'un yani devletin altyapısına çökme amacı taşıyor."

Turkcell ile birleşme veya blok satış gündemde yok

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) altında faaliyet gösteren Turkcell ile Türk Telekom'un birleşmesine yönelik bugüne kadar herhangi bir gündem olmadığını söyledi. Önal, "TVF'nin yüzde 62'sine sahip olduğu Türk Telekom ve yüzde 26.2'sine sahip olduğu Turkcell'in, gerek şirket bazında gerek ürün dikeyleri bazında birleşmesini amaçlayan herhangi bir proje olmadığını net söyleyebilirim. Bununla ilgili bir proje gündeme gelmedi" diye konuştu. Türk Telekom'da blok satış ya da stratejik ortaklığın değerlendirilip değerlendirilmediği ilişkin bir soruya ise Önal "Türk Telekom'da herhangi bir blok satış ya da bir talipli düzeyinde bir konu bizim gündemimize gelmedi. Bundan sonraki süreçte imtiyazın uzatılmasından sonra TVF'nin ne şekilde davranacağı konusunda benim burada söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Bundan sonraki dönemde blok satışların çok söz konusu olabileceğini düşünen biri değilim ama bu benim şahsi fikrim" dedi.