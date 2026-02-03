Modüler büyümeyle hedefini katlayacak
2025’i yüzde 28 büyüme ile kapatan Bambi Yatak, bu yıl hedefini yüzde 40’a çıkardı. Bunun için “stratejik hamleler” yapan marka, 50 pilot mağazada uygulamaya başladığı modüler mobilya grubunu geliştirecek. Bambi, hikayesi olan katma değerli ürünlerine de bir yenisini ekleyecek.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Alım gücünün düştüğü 2025 yılında ürün gamına ‘ekonomik modeller’ de ekleyen ve tüketiciyi mağazaya çekmek için yıl boyunca sürekli kampanyalar düzenleyen Bambi Yatak, 2026 yılında agresif bir büyüme hedefliyor. Geçen yıl yüzde 28 büyüme yakalayan marka, 2026’da güçlü 40 büyüme hedeflerken, yatak uzmanlığını modüler mobilya ile birleştirerek bayilerinin elini güçlendirmeyi planlıyor. Zor geçen 2025 yılını “pazarlama taktikleri” ve “stratejik hamleler” ile yönettiklerini belirten Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, tüketiciyi mağazaya çekmek için yıl boyunca 7-8 farklı kampanya düzenlediklerini, içeride tüketicinin tercihini daha kaliteli ve üst segment ürünlere yönlendirmeyi başardıklarını söyledi.
50 pilot mağazada uygulama başladı
Bu yıl da kampanyalara devam edeceklerini ve modüler mobilya ile daha fazla eve gireceklerini dile getiren Baş, yıl sonu büyüme hedefini yüzde 40 olarak açıkladı. Bayilerin artan kira ve işçilik maliyetlerini dengelemek amacıyla başlatılan modüler mobilya hamlesi, şu an 50 pilot mağazada uygulanıyor. Hedef, yıl sonuna kadar bu sayıyı 300 mağazaya çıkarmak. Ayrıca markanın yeni buluşu olan “yatağa dönüşen konforlu kanepe” modelleriyle ürün gamı zenginleştiriliyor. İzmir Torbalı’da 110 bin metrekarelik tesiste bin kişilik istihdamla üretim yaptıklarını açıklayan Cem Baş, inşaat ve genişleme yatırımlarına ara vermediklerini belirtti. Baş, “Günlük 3 bin yatak üretim kapasitesine sahip olan fabrika, talebe göre esnek üretim bandıyla bin 300 yatak ve 800 baza/başlık üretimi gerçekleştiriyor. Mevcut 770 mağazamıza 2026 yılı sonuna kadar en az 30-35 yeni halka daha eklemeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
İhracatın payı yüzde 20’ye çıkarılacak
Bu yıl odak noktalarının yurt dışı olacağını kaydeden Cem Baş, dolar kurundaki dengeler nedeniyle yüzde 10 seviyelerine gerileyen ihracat payını tekrar yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Rotayı Avrupa ve Balkanlar’a çevirdiklerini ifade eden Cem Baş, Avrupa’daki marka bilinirliğine dikkat çekti. Baş, Belçika’da yaptıkları bir araştırmada Bambi’nin ‘yatak’ kategorisinde akla gelen ilk 4 marka arasında yer aldığını aktardı. Irak pazarında ise tabelalı mağaza sayısını 4’e çıkararak bölgedeki etkinliklerini artıracaklarını söyleyen Baş, şöyle devam etti: “Yurt dışında 260 adet satış noktamız bulunuyor. Bu noktalar ağırlıklı olarak shop-in-shop modeliyle faaliyet gösteriyor. Farklı ülkelerde ise toplam 15 adet konsept mağazamız hizmet veriyor. 2026 yılının sonuna kadar yurt dışında 25 yeni satış noktası açmayı hedefliyoruz. Yeni mağaza yatırımlarında önceliğimiz Avrupa pazarı. Özellikle Almanya ve Balkanlar başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde büyüme planımız bulunuyor. Avrupa, markamızın en güçlü pazarı konumundayken, ABD, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu da büyüme potansiyeli taşıyan stratejik pazarlar arasında yer alıyor.”
Kapadokya’nın kili, yatak kumaşı oldu
Yaptığı yeniliklerle her geçen gün ürün gamını genişletmeyi amaçlayan Bambi Yatak, Cappadocia Natura Yatak ile antik çağların kil mucizesini bugüne taşımayı hedefliyor. Cem Baş, “Kapadokya kili karışımlı özel kumaşıyla nefes alabilirliği artıran yatak, termal dengeyi destekleyen özel dokusuyla da uyku boyunca daha konforlu ve doğal bir temas sağlıyor” dedi. Yatakta Far Infrared (Uzak Kızılötesi) Teknolojisi (FIR) kullandıklarını aktaran Baş, “Bu teknoloji vücut ısısını doğal şekilde emerek yeniden yayarken bu sayede kan dolaşımı desteklenerek kasların rahatlaması ve uyku esnasında daha dengeli bir ısı yönetimi mümkün oluyor. Patentli ve en son teknoloji kullanarak ‘Bir Bambi Buluşu’ olarak adlandırdığımız her ürünün arkasında uzun yıllara dayanan tecrübe ve emeğimiz var. Bunun için her yıl ciromuzun yüzde 1-2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz” diye konuştu. Marka, bor, kaya tuzu, manyetik kum ve Kapadokya kili gibi doğal kaynakları yatağa entegre eden “Bambi Buluşları” serisine 2026’da da yeni hikayeler eklemeye hazırlanıyor.
Türkiye bölgenin en büyük pazarı
Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen uyku sektörünün büyümeye devam ettiğini ifade eden Cem Küçük, şunları söyledi: “2025 yılı itibarıyla dünya yatak pazarı yaklaşık 53 milyar dolara, Türkiye pazarı ise 420 milyon dolar hacme ulaştı. Türkiye, 86 milyona yaklaşan nüfusu ve 26,5 milyon hanesiyle bölgenin en büyük yatak tüketim pazarlarından biri konumunda. Her yıl yaklaşık 568 bin çiftin evlenmesi ve 1,5 milyon konut satışı gerçekleşmesi, yatak kategorisinin konut satışlarıyla paralel büyüyen, sürekli ve güçlü bir talep yarattığını ortaya koyuyor. Tüketici artık doğal malzeme kullanımı, kanıtlanmış konfor ve güven veren markaları tercih ediyor. Biz de bu değişen beklentilere yanıt verebilmek için üretim altyapımızı sürekli olarak yeniliyoruz.”