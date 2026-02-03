Modüler büyümeyle hedefini katlayacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Alım gücünün düştüğü 2025 yılında ürün ga­mına ‘ekonomik mo­deller’ de ekleyen ve tüketici­yi mağazaya çekmek için yıl boyunca sürekli kampanya­lar düzenleyen Bambi Yatak, 2026 yılında agresif bir büyü­me hedefliyor. Geçen yıl yüz­de 28 büyüme yakalayan mar­ka, 2026’da güçlü 40 büyüme hedeflerken, yatak uzmanlı­ğını modüler mobilya ile bir­leştirerek bayilerinin elini güçlendirmeyi planlıyor. Zor geçen 2025 yılını “pazarlama taktikleri” ve “stratejik ham­leler” ile yönettiklerini belir­ten Bambi Yatak Genel Müdü­rü Cem Baş, tüketiciyi mağa­zaya çekmek için yıl boyunca 7-8 farklı kampanya düzenle­diklerini, içeride tüketicinin tercihini daha kaliteli ve üst segment ürünlere yönlendir­meyi başardıklarını söyledi.

50 pilot mağazada uygulama başladı

Bu yıl da kampanyalara de­vam edeceklerini ve modü­ler mobilya ile daha fazla eve gireceklerini dile getiren Baş, yıl sonu büyüme hede­fini yüzde 40 olarak açıkladı. Bayilerin artan kira ve işçi­lik maliyetlerini dengelemek amacıyla başlatılan modüler mobilya hamlesi, şu an 50 pi­lot mağazada uygulanıyor. He­def, yıl sonuna kadar bu sayıyı 300 mağazaya çıkarmak. Ayrı­ca markanın yeni buluşu olan “yatağa dönüşen konforlu ka­nepe” modelleriyle ürün gamı zenginleştiriliyor. İzmir Tor­balı’da 110 bin metrekarelik tesiste bin kişilik istihdamla üretim yaptıklarını açıklayan Cem Baş, inşaat ve genişleme yatırımlarına ara vermedik­lerini belirtti. Baş, “Günlük 3 bin yatak üretim kapasitesine sahip olan fabrika, talebe gö­re esnek üretim bandıyla bin 300 yatak ve 800 baza/başlık üretimi gerçekleştiriyor. Mev­cut 770 mağazamıza 2026 yılı sonuna kadar en az 30-35 yeni halka daha eklemeyi hedefli­yoruz” açıklamasını yaptı.

İhracatın payı yüzde 20’ye çıkarılacak

Bu yıl odak noktalarının yurt dışı olacağını kaydeden Cem Baş, dolar kurundaki dengeler nedeniyle yüzde 10 seviyelerine gerileyen ihracat payını tekrar yüzde 20’ye çı­karmayı hedeflediklerini an­lattı. Rotayı Avrupa ve Bal­kanlar’a çevirdiklerini ifade eden Cem Baş, Avrupa’daki marka bilinirliğine dikkat çekti. Baş, Belçika’da yap­tıkları bir araştırmada Bam­bi’nin ‘yatak’ kategorisinde akla gelen ilk 4 marka arasın­da yer aldığını aktardı. Irak pazarında ise tabelalı mağa­za sayısını 4’e çıkararak böl­gedeki etkinliklerini artıra­caklarını söyleyen Baş, şöyle devam etti: “Yurt dışında 260 adet satış noktamız bulunu­yor. Bu noktalar ağırlıklı ola­rak shop-in-shop modeliy­le faaliyet gösteriyor. Farklı ülkelerde ise toplam 15 adet konsept mağazamız hizmet veriyor. 2026 yılının sonu­na kadar yurt dışında 25 yeni satış noktası açmayı hedefli­yoruz. Yeni mağaza yatırım­larında önceliğimiz Avrupa pazarı. Özellikle Almanya ve Balkanlar başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bü­yüme planımız bulunuyor. Avrupa, markamızın en güçlü pazarı konumundayken, ABD, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu da büyüme potansiyeli taşıyan stratejik pazarlar ara­sında yer alıyor.”

Kapadokya’nın kili, yatak kumaşı oldu

Yaptığı yeniliklerle her geçen gün ürün gamını genişletmeyi amaçlayan Bambi Yatak, Cappadocia Natura Yatak ile antik çağların kil mucizesini bugüne taşımayı hedefliyor. Cem Baş, “Kapadokya kili karışımlı özel kumaşıyla nefes alabilirliği artıran yatak, termal dengeyi destekleyen özel dokusuyla da uyku boyunca daha konforlu ve doğal bir temas sağlıyor” dedi. Yatakta Far Infrared (Uzak Kızılötesi) Teknolojisi (FIR) kullandıklarını aktaran Baş, “Bu teknoloji vücut ısısını doğal şekilde emerek yeniden yayarken bu sayede kan dolaşımı desteklenerek kasların rahatlaması ve uyku esnasında daha dengeli bir ısı yönetimi mümkün oluyor. Patentli ve en son teknoloji kullanarak ‘Bir Bambi Buluşu’ olarak adlandırdığımız her ürünün arkasında uzun yıllara dayanan tecrübe ve emeğimiz var. Bunun için her yıl ciromuzun yüzde 1-2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırıyoruz” diye konuştu. Marka, bor, kaya tuzu, manyetik kum ve Kapadokya kili gibi doğal kaynakları yatağa entegre eden “Bambi Buluşları” serisine 2026’da da yeni hikayeler eklemeye hazırlanıyor.

Türkiye bölgenin en büyük pazarı

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen uyku sektörünün büyümeye devam ettiğini ifade eden Cem Küçük, şunları söyledi: “2025 yılı itibarıyla dünya yatak pazarı yaklaşık 53 milyar dolara, Türkiye pazarı ise 420 milyon dolar hacme ulaştı. Türkiye, 86 milyona yaklaşan nüfusu ve 26,5 milyon hanesiyle bölgenin en büyük yatak tüketim pazarlarından biri konumunda. Her yıl yaklaşık 568 bin çiftin evlenmesi ve 1,5 milyon konut satışı gerçekleşmesi, yatak kategorisinin konut satışlarıyla paralel büyüyen, sürekli ve güçlü bir talep yarattığını ortaya koyuyor. Tüketici artık doğal malzeme kullanımı, kanıtlanmış konfor ve güven veren markaları tercih ediyor. Biz de bu değişen beklentilere yanıt verebilmek için üretim altyapımızı sürekli olarak yeniliyoruz.”