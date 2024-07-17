MultiNet, NFC ile temassız ödeme dönemini başlattı

Yeni dijital ödeme yöntemini tanıtan şirket, MultiPay uygulamasına eklenen "NFC ile Temassız Ödeme" özelliğini başlattı. Eklenen yeni özellikle, MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Android telefonlarını cihaza yaklaştırarak ödemelerini tamamlayabilecek.

MultiPay'in cihazdan cihaza temassız ödeme özelliği ve Sanal MultiNet kart kullanabilme özelliğiyle kullanıcılara kart taşımama özgürlüğü sağlanıyor. Kullanıcılar, MultiPay'in teknolojik altyapısıyla sadece telefon kullanarak kolayca ödeme yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Temassız ödeme özelliği, tüm pos makinelerinde ve NFC özelliği bulunan Android telefonlarda kullanılabiliyor.

Kullanıcılar sadece cihazlarını ödeme noktasına yaklaştırarak, karekod okutma veya diğer işlemleri yapmaya gerek duymadan hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini tamamlayabiliyor.