Muratbey’den doğal beslenmeye destek
Muratbey, Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ne sponsor oldu.
Sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konusunda en önemli etkinliklerin başında gelen Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12 – 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlendi.
Zirve, TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Türkiye Milli Botanik Bahçesi ve Fuaye alanında gerçekleşti.
Süt ve süt ürünleri sektöründe sağlıklı beslenmeyi destekleyici ürünler sunan Muratbey, zirvenin bronz sponsoru oldu.
Zirveye, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri bakanlıkların yetkilileri, dernekler, akademisyenler, STK temsilcileri ve uzmanlar katılım gösterdi.