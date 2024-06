Muud'a göre mayısta en çok Billie Eilish ve Semicenk dinlendi

Takip Et

Mabel Matiz'in 'Kömür' parçası Muud mayıs listelerinin en çok paylaşılan şarkılar kategorisinde zirveye yerleşirken, Zeynep Bastık'ın 'Lan' şarkısı dinleyicilerin en çok listelerine eklediği ve en çok 'eşlik et' özelliği kullanılan şarkı parça oldu. Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan şarkı çıktığı günden itibaren Muud listelerinde şampiyon olmaya devam etti.

En iyi çıkış yapanlar kategorisinin lideri: İkilem

En çok favoriye eklenen şarkı Semicenk'in 'Tek Başına' parçası seçilirken, Muud'da en iyi çıkış yapanlar kategorisinin lideri İkilem'in 'Perişanlardayım' parçası oldu. Mayıs ayının diğer en iyi çıkış yapanları ise, Saian&Emir Can İğrek düeti olan 'RÜN' isimli parça, Ebru Yaşar'ın 'Yine Çalıyor' isimli şarkısı ve son olarak Billie Eilish'in 'Hit Me Hard and Soft' isimli albümü olarak sıralandı.

Billie Eilish 'Hit Me Hard and Soft' albümü ile birinci sırada

Platformda en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk'in 'Karışık Kaset' isimli albümü olurken, en çok dinlenen yabancı albüm listesinde ise Billie Eilish'in 'Hit Me Hard and Soft' adlı albümü birinci sıraya yerleşti. Billie Eilish ve Semicenk aynı zamanda en çok dinlenen yerli sanatçı, Billie Eilish de en çok dinlenen yabancı sanatçı listelerinde de birinci oldu.