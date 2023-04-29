Naturelgaz'ın FAVÖK'ü ilk çeyrekte 110,7 milyon liraya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart döneminde Naturelgaz'ın toplam satış hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 oranında artarak 75 milyon standart metreküp seviyesine yükseldi.

Şehir Gazı iş kolunda, boru hattı şebekesine bağlı olmayan ilçe ve beldelerin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerine taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı yapan Naturelgaz'ın bu işkolundaki satış hacmi, yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 51,2 milyon standart metreküp oldu.

Naturelgaz'ın brüt karı yılın ilk üç ayında yüzde 50 oranında artışla 121 milyon lira oldu. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 110,7 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artarak 855.4 milyon lira oldu.

GES yatırımları ile de lojistik ve elektrik giderlerimizi azaltmayı hedefliyoruz

Açıklamada, "Brüt karlılık ve FAVÖK’te bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerçekleşen büyüme, hacim artışı, artan şehir gazı satışları ile mevsimsellik etkisinin önemli ölçüde azalması ve bu sayede maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi sonucu oluştu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, yılın ilk çeyreğinde önemli bir büyümeye imza attıklarını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine göre hedeflerimizin üzerinde gerçekleşen birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarımız ile taşımalı doğal gaz pazarındaki öncü konumumuzu güçlendirmeye ve faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. 2023 yılı içerisinde şirket olarak yeni tüp alımları ve endüstriyel CNG tesisi açılışları ile kapasitemizi artırırken, Çekici alımları ve GES yatırımları ile de lojistik ve elektrik giderlerimizi azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.