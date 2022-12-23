‘Neredeyse uçmaya hazır’ gençlere Sabancı desteği

Topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, iş birliği ve yatırım desteği sunan Sabancı ARF’ın ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişim, Sabancı ARF ekibi ve GOOINN danışmanlığında gerçekleştirilen oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı.

Türkiye ve dünyada büyük firmalara inovasyon ve kurum içi girişimcilik yetkinlikleri transfer eden GOOINN Kurucusu Yavuz Çingitaş, Sabancı Holding’in Türkiye ile dünyayı birleştirme vizyonlarını hayata geçirmek konusunda birçok programda birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek Sabancı ARF programına özel şunları söyledi:

“GOOINN olarak tüm global yetkinliğimiz, gelişmiş inovasyon odaklı dijital araçlarımız, süreçlerimiz ve inovasyon konusunda Türkiye’deki en iyi danışman kadromuzla Sabancı ARF girişimlerinin ticarileşerek başarılı global oyuncular arasına girmelerini destekliyoruz. Seçilen 14 fikrin doğru adımlarla hayata geçmesi için tüm global yeteneklerimizi sunacağız” dedi.